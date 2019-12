Rieseln, rascheln, kratzen

Der Schnee kann sich hören lassen, willkommen im Winter!

Für uns Meteorologen hat er bereits mit dem Monatswechsel begonnen, astronomisch beginnt er in diesem Jahr am 22. Dezember. Zumindest vorübergehend hat man in allen Landesteilen schon Wintergrüße in Form von Schnee bekommen, in höheren Lagen ist es schon länger winterlich.

Wer die Ohren spitzt, weiß schon vor dem Aufstehen, wenn über Nacht der apere Boden unter dem Winterweiß verschwunden ist – die Umgebungsgeräusche wirken an solchen Tagen auffallend gedämpft. Aber der Schnee enthüllt auch bei anderer Gelegenheit geräuschvoll seine Eigenschaften: Man denke nur an die harten Harschoberflächen, über die wir mit unseren geschliffenen Skikanten kratzen.

Im Gegensatz dazu erfolgt das Wedeln im frischen Pulverschnee oder das Carven auf fingerdickem Firn sanft und fast geräuschlos. Und dann wäre da noch der lockere, über mehrere Tage den tiefen Wintertemperaturen ausgesetzte Altschnee: Er raschelt auffallend unter unseren Schuhen und Brettern. Hinter diesen akustischen Phänomenen stecken die Eigenschaften der Schneekristalle, die sich – je nach Temperatur – unterschiedlich rasch ändern.

So verlieren die frischen Neuschneekristalle ihre Äste und wandeln sich zu kleinen runden Körnern um. In weiterer Folge lagern sich Wasserdampfmoleküle an die kalten Eiskörper an, bauen sich kantig auf und lassen die Kristalle wieder wachsen. Genau diese harten und scharf begrenzten Kristallkanten machen sich dann oft überraschend deutlich in unseren Ohren bemerkbar, während im frischen Neuschnee der hohe Luftanteil im Schnee die Schallwellen schluckt.

Wetterverlauf in dieser Woche

Der Beginn ist winterlich, etwas Neuschnee ist in allen Bezirken auch in tiefen Lagen möglich. In der Folge wechseln kurze Zwischenhochs mit Störungen, die von Nordwesten immer wieder Niederschlag bringen. Auf den Bergen wächst die Schneedecke.

Aktivitätstipp

Bei richtigem Timing lässt sich der Neuschnee bei Sonnenschein genießen, egal ob auf der Piste oder bei einem Spaziergang. Die sonnigen Phasen gilt es jedenfalls zu nützen, denn bis zur nächsten Wetterumstellung bleibt nicht viel Zeit!