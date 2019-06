Es wird heiß: Schwitze in der Hitze

Kommt diese Woche vielleicht der wärmste Tag des Jahres? Oder ist es gar der Beginn eines Hitzesommers?

In dieser Woche wird es auf jedem Fall sehr heiß. Eine erste Hitzewelle trifft Salzburg. Direkt von Nordafrika kommt subtropische Warmluft zu uns. Subtropisch soll heißen, dass selbst am Rauriser Sonnblick in 3.106 m Seehöhe plus 12 Grad erreicht werden. Das ist sehr selten! Der reichliche Schnee in den Gletscherregionen wird in dieser Woche deutlich zurückgehen. Was bedeutet das für uns in den Niederungen? Es wird brütend heiß am Nachmittag. Zur Wochenmitte sind 35 bis 36 Grad wahrscheinlich.

Das ist kein Rekord, der ist mit 38,6 Grad außer Reichweite (gemessen am 28. Juli 2013 in der Stadt Salzburg), aber es ist eine enorme Belastung für Tier und Mensch. Der Körper kühlt sich durch Schweiß, quasi die Wasserkühlung des Menschen, denn durch das Verdunsten wird der Haut viel Wärme entzogen. Verhaltensempfehlungen sind einfach zu merken: viel und regelmäßig Wasser trinken, den Schatten suchen, sonnige und verbaute Flächen meiden, Räume nachts und morgens lüften und tagsüber abdunkeln, für Sport den frühen Vormittag und den späten Abend nutzen, sich besonders um die ganz kleinen und die älteren Mitmenschen kümmern.

Ist das erst der Anfang? Die Langzeitprognosen zeigen den Trend für viele sehr warme oder heiße Tage im Juli. Ob in diesen Phasen auch extreme Hitzetage eingelagert sind, kann man nicht prognostizieren. Möglich, dass diese Woche der Hitzepool des Sommers wird. Fix ist: Der Klimawandel wird uns in den kommenden 10 Jahren in Salzburg den ersten 40er (Höchsttemperatur über 40 Grad) bescheren.

Aktivitätstipp: Bewegung im Freien am frühen Vormittag und Abend, Wandern (im schattigen Gelände & über 2000m weniger Wärmestress!), an den See oder ins Schwimmbad.

Das Wetter in dieser Woche: Heiß, heiß, heiß, viel Sonne. Der extreme Hitzetag wird wahrscheinlich der Mittwoch. Am Donnerstag könnte da und dort ein kurzes Hitzegewitter auftauchen. Auch das nächste Wochenende bringt heißes Badewetter.