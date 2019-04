Ein Mord wegen 250 Gramm Gold?

Diese Woche wird einer der spektakulärsten Kriminalfälle Salzburgs neu aufgerollt. Im Mordfall Krenn fehlt bis heute die große Beute. Auch der Krimi um die Testamente und das Millionenerbe ist noch nicht geklärt.

Diese Woche wird einer der spektakulärsten Mordfälle der Salzburger Kriminalgeschichte vor Gericht neu aufgerollt. Drei junge Leute – ein Pongauer (25), ein Gastronom (30) und eine Verkäuferin aus dem Flachgau (22) – wurden im Vorjahr wegen (Raub-)Mordes am wohlhabenden Salzburger Immobilienbesitzer Roland Krenn zu 15, 16 und sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Weil der OGH Rechtsfehler im Erstverfahren erkannt hat, wird neuerlich über die Strafhöhe verhandelt.

Der Indizienprozess ist bis heute umstritten. Es gibt, wie berichtet, schwerwiegende Hinweise, dass die 22-Jährige zu Unrecht in Haft sitzt. Sie wurde vom Pongauer erst belastet, als er erfuhr, dass die junge Frau einen neuen Freund hat. Der 25-Jährige erzählte der Polizei bis dahin mehrere, frei erfundene Versionen und ist laut der Gerichtsgutachterin Adelheid Kastner der exemplarische Fall einer „psychopathischen Persönlichkeit“. Ein Privatgutachten bestreitet dies.

Zwei große Tatmotive

Fakt ist, dass die Spezialisten des Landeskriminalamts enorme Anstrengungen unternommen haben, um Krenns Verschwinden und dessen gewaltsamen Tod aufzuklären. Erst nach zehn Monaten fanden sie den Leichnam des 63-Jährigen in einem alten Schweinestall beim Gehöft des beschuldigten Wirts im Innviertel. Währenddessen öffnete sich für mehrere Personen ein langes Zeitfenster, das redlich genutzt wurde. Denn zentrale Aspekte und Motive sind bis heute nicht geklärt.

Den Mordakt durchziehen zwei große Tatmotive – Krenns Millionenerbe und seine angeblichen Goldvorräte. Nachweislich fehlen aber nur 250 Gramm (siehe Kasten). Dem Krimi um die beiden widerstreitenden Testamente – es gibt eine wilde Auseinandersetzung zwischen Krenns Freundin und dessen Schwester – gehen Justiz und Polizei indes nicht mit der gebotenen Ernsthaftigkeit nach. Die Frage ist – warum?

Polizist informiert Schwester

Laut Staatsanwältin Sabine Krünes musste Roland Krenn sterben, weil das Trio „mit den Mitteln aus der erwarteten Erbschaft des Erstangeklagten ein schönes Leben führen wollte.“ Krenn sprach laut Zeugen zwar öfter davon, den Pongauer zu adoptieren und ihm alles zu vermachen. Es gibt aber bis dato kein Testament. Eine Abfrage der Polizei im Zentralregister der Notariatskammer warf im Jänner 2017 nur ein beglaubigtes Testament Krenns aus: Er setzte im Oktober 2015 seine letzte Freundin Ursula P. (44) als Alleinerbin ein. Lange vor dieser Abfrage hat Krenns Schwester von dem Dokument erfahren. Im November 2016 erzählt sie als Zeugin der Polizei: „Von Herrn L. weiß ich, dass Frau Ursula P. angeblich Universalerbin des Vermögens meines Bruder sein soll, allerdings bezweifle ist das“, so die 57-jährige Hausfrau und „Schamanin“ (Facebook). Herr L. ist ein Kriminalbeamter des Stadtpolizeikommandos, der im September 2016 die behördliche Hausöffnung von Krenns Villa durchführte – zusammen mit dem Schwiegersohn von Krenns Schwester, der ebenfalls Polizist in der Stadt ist. Am 1. Dezember 2016 überbringt der verschwägerte Polizeibeamte Krenns Laptops zur Auswertung in das LKA. Was alles nicht ehrenrührig ist. Nun ist die Ehefrau des Beamten – Krenns Nichte – aber die Ersatzerbin jenes umstrittenen Testaments, das ihre Mutter überraschend in der Villa ihres Bruders findet. Haben die Ermittler deshalb den Aktenvermerk zur Überbringung der Laptops umgeschrieben – anstelle des Polizisten Krenns Schwester als Überbringerin angeführt?

Schwester mistet Tatort aus

Die 57-Jährige hat sich im November 2016 zur gerichtlichen Abwesenheitskuratorin bestellen lassen. Sie und ihr Lebensgefährte, ein 52-jähriger Medizintechniker, sind mit dem Pongauer schon länger befreundet, führen mit ihm teilweise lange Telefonate. Die Schwester mistet in der Villa des Bruders aus – unter anderem einen Geox-Schuh, den ihr Bruder zum Tatzeitpunkt trug –, sie schafft Kisten in ein Lager in Bergheim, steigt in Krenns Laptop ein, öffnet seine Konten. Nicht wissend, dass sein Haus ein Tatort ist.

Umstrittenes Testament taucht auf

Neun Tage vor der Auffindung der Leiche ihres Bruders im Mai 2017 findet sie ein freihändiges Testament zu ihren Gunsten und bringt es zum Notar des Vertrauens. Der Polizei verschweigen sie und der Lebensgefährte das. Es soll am Fuschlsee Monate vor Krenns Verschwinden entstanden sein. Als Zeugen haben unterschrieben: der Lebensgefährte (der sich später in Widersprüche verstrickt), die Reitfreundin der Schwester und eine dritte, bis heute nicht identifizierte Person. Ursula P.s Anzeigen und Eingaben wegen Betrugs hat die Justiz mehrfach abgeschmettert.

Hauptbeschuldigter: Ich oder die Schwester sollten erben

Laut Ex-Freundinnen und Bekannten hatte Krenn ein zerrüttetes Verhältnis zu seinen beiden Schwestern und nicht gewollt, dass sein Vermögen an sie fällt. Doch die 57-jährige Schwester hat im Pongauer einen Fürsprecher. Am Ende seines Geständnisses sagt er ungefragt und unvermittelt nämlich das: „Mir fällt jetzt auch noch ein, dass ich einmal mit Krenn gesprochen habe. Er sagte damals, dass wenn ihm etwas passiert, entweder ich oder seine Schwester alles erben würde. Er wollte keineswegs, dass Ursula P. etwas erben wird.“ Die Frage der Beamten, ob die Schwester etwas mit dem Tod von Krenn zu tun habe, beantwortet er mit einem klaren „Nein“.

Sonja Wenger

mailto: sonja.wenger@svh.at

Die Schwester kauft einen Metalldetektor

Roland Krenn war laut Anklage „ausschließlich mit der Verwaltung seines Vermögens beschäftigt.“ Der alleinstehende, kinderlose Privatier hatte Mietshäuser, Wohnungen und Liegenschaften aus einer reichen Salzburger Unternehmerfamilie geerbt. Durch Immobilienverkäufe hatte Krenn mehrfach Gold bei der Salzburger Hypobank angekauft. Im Juni 2016 verkaufte er laut Kontounterlagen drei Goldbarren zum Tagesgoldpreis von 54.096 Euro. Dies war zu einer Zeit, wo bereits der Pongauer in Krenns Villa ein und ausging. Da Krenn gerne prahlte, könnte die Geschichte um das versteckte Gold in einem Steiff-Bären entstanden sein. Der Pongauer erzählte sie den Beamten so: „Roland hat mir einmal erzählt, dass er etwas in einen Bären eingenäht hat. Er hat mir erzählt, dass der Bär 20- oder 30.000 Euro wert ist.“ Der arbeitslose Pongauer, der unter Tags schlief und exzessiv Drogen konsumierte, hatte „einen Haufen Schulden bei der Bank“ und schuldete dem zweitangeklagten Gastronomen 10.000 Euro für das gemeinsam konsumierte Kokain. Er habe, sagt der Pongauer wiederholt, „nur das Gold gewollt.“ Tatsächlich fehlen vom Gold jedoch laut Bank nur 250 Gramm im Wert von rund 5000 Euro. Dennoch kauft Krenns Schwester nach seinem Verschwinden einen Metalldetektor. Die Polizei erfährt davon von einer Mitarbeiterin der Firma, die im Fernsehen einen Bericht gesehen hat.

Die restliche, teilweise wiedergefundene Beute waren eine Kaminuhr, eine Armbanduhr, ein Briefbeschwerer, eine Fotokamera um 329,99 Euro, ein Perserteppich, „Reichsmünzen“ und ein Navigationsgerät.