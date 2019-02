„Ich habe noch nie einen Joint geraucht“

Neos-Stadtrat Lukas Rößlhuber im SF-Interview anlässlich der Wahl am 10. März: Ist er zu nett fürs glatte Parkett?

Mit 20 in den Gemeinderat, mit 25 in die Stadtregierung. Die Blitzkarriere von Neos-Mann Lukas Rößlhuber.

Herr Rößlhuber, Sie sind der jüngste Stadtrat aller Zeiten – wie würden Sie sich einem Blinden beschreiben?

Lukas Rößlhuber: Ich bin 1,85 Meter groß, habe kürzere Haare und eine ruhige Stimme. Ich bin der Baustadtrat der Stadt Salzburg und für alles zuständig, was man dann auch tatsächlich angreifen kann. Ich fahre mit dem Rad in die Arbeit, auch jetzt im Winter, bin jeden Tag um 7.30 Uhr im Büro, wo ich mir als erstes einen Tee mache und dann mit den Tagesaufgaben beginne.

Man sagt, Sie sind sehr freundlich, aber man weiß nicht, wofür Sie stehen.

Ich war 2014, als ich in den Gemeinderat kam, 20 Jahre alt. Natürlich war da naheliegend, dass jemand aus einer anderen Fraktion einmal sagt: Was will eigentlich der Junge, der braucht mir nichts zu erzählen?! Nur, das ist nie passiert.

Wenn es keinen Gegenwind gibt, kann man stets nett sein. Reicht das?

Mir ist wichtig, dass man überlegte Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht jedem schmecken, wo am Ende aber herauskommt, dass es gut ist.

War die Zustimmung der Neos zum neuen Stromliefervertrag der Salzburg AG mit 400.000 Euro Mehrkosten für die Stadt klug?

Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was die beste Vorgangsweise ist, und mit unseren Energieexperten darüber geredet. Fakt ist, dass der Strompreis seit der Ausschreibung gestiegen ist. Wenn wir das noch einmal ausschreiben, ist die Gefahr sehr hoch, dass es noch teurer wird. Das wäre letzten Endes eine Spekulation auf einen günstigeren Preis, das lehne ich ab.

Genauso wollte es ÖVP-Klubchef Christoph Fuchs, die graue Eminenz im Schloss.

Christoph Fuchs ist tatsächlich der heimliche Bürgermeister. Aber ich lasse mir von ihm nichts anschaffen. Wenn es nach der ÖVP gegangen wäre, hätte ich erst nach der Wahl damit kommen sollen, weil das ja unangenehm ist.

Wie kommen Sie mit der Bauabteilung zurecht, wo viele Haudegen sitzen?

Wir haben ein hervorragendes Verhältnis. Die Kommunikation läuft sehr gut. Eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, weil doch einiges Porzellan zerschlagen wurde.

Ihre Vorgängerin, Barbara Unterkofler, hat die eigenen Mitarbeiter bei der Justiz angezeigt.

Das ist, als ob man mit dem Auto fährt und sich in die eigenen Reifen schießt.

Was haben Sie getan?

Ich habe mit jedem Einzelnen Gespräche geführt. Ich bin in jede Abteilung gegangen, bin hinausgefahren in den Bauhof, in den Wirtschaftshof. Ich glaube es gibt niemanden, dem ich noch nicht die Hände geschüttelt habe. Ich wollte signalisieren, es ist wer Neuer da, der schaut, dass man einen ordentlichen Umgang miteinander hat.

Sind Sie einer, der auf Leute zugeht?

Ja, schon, ich mag es, wenn man ein bisschen Schmäh führen kann. Unsere Klientel sind ja eher die Jüngeren.

Kennen die Sie?

Doch, schon. Ich war unlängst im City Beats. Da sind ein paar Burschen neben mir gestanden, so mit Haube auf, eher coole Typen. Einer hat gesagt: Wir kennen dich, du bist der von den Neos.

Ihr Landeschef Sepp Schellhorn hat im Wahlkampf mit seiner Marihuana-Ansage Furore gemacht…

Ich habe noch nie einen Joint geraucht, nur einmal eine Zigarette. Ich bin eher ein klassischer Typ, ich gehe wandern, fahre Rad.

Und die Freigabe?

Da bin ich grundsätzlich schon der Meinung vom Sepp Schellhorn, wenn er sagt, kontrollierte Abgabe oder auch Legalisierung.

Experten sagen, Haschisch wird bagatellisiert.

Die Kriminalisierung bringt aber nichts, noch nie haben so viele Jugendliche Marihuana konsumiert.

Wofür brennen Sie?

Es ginge viel mehr in der Stadt. Man könnte sofort die Wohnkosten senken, wenn man die Kanalgebühren reduziert. Der Rechnungshof sagt, 150 Prozent Überfinanzierung sind zu viel. Es ist eine Sauerei, dass man das trotzdem so lässt, weil das 51 Millionen Euro sind, ein Spielgeld.

Beim Verkehr?

Der Obusbetrieb gehört ausgelagert, der muss weg von der Salzburg AG in eine eigene Gesellschaft. Als ich Schüler war, hat die Vorverkaufskarte 80 Cent gekostet, jetzt sind wir bei 2,70 Euro im Bus. Das kann so nicht weitergehen. Ich gehe davon aus, dass die rot-grüne Mehrheit im nächsten Gemeinderat nicht mehr gegeben sein wird. Wir Neos könnten dann das Zünglein an der Waage werden. Die Aktion der Barbara Unterkofler hat uns nicht sehr geschadet.

Von Sonja Wenger