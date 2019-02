Vor Islamisten-Familie nach Salzburg geflohen

Wienerin fand Schutz im Frauenhaus. Expertinnen kritisieren Sparkurs der Politik und eine zu weiche Justiz, die viele Täter laufen lässt.

2019 begann mit sechs Morden an jungen Mädchen und Frauen. Und schließt nahtlos an das Vorjahr an, als die Serie begann und ein 17-jähriger Afghane die 16-jährige Michelle aus Steyr mit einem einzigen wuchtigen Messerstich in den Rücken in ihrem Kinderzimmer tötete. Auf Facebook sieht man ein junges, dunkelhaariges Mädchen, das sich zärtlich an ihren Freund schmiegt, während der selbstverliebt in sein Handy blickt. Michelle sei rücklings in das Messer gefallen, behauptet der Asylbewerber. Ein Gerichtssachverständiger wird dazu ein Gutachten erstellen.

In keinem europäischen Land sterben so viele Frauen durch Gewaltverbrechen wie in Österreich.

Weder die Frauenvertreterinnen noch die Polizei haben dafür stringente Erklärungen. Das Argument, wonach die steigende Gewalt auf den hohen Anteil an Migranten und die Zuwanderung aus archaisch-patriarchalen Gesellschaften zurückginge, halten die Feministinnen für falsch.

Der Fokus auf Migranten

„Wir hatten auch schon 2015 ein immenses Gewaltpotenzial bei Männern in Österreich. Es ist überfällig, dass wir gut hinschauen, warum das passiert“, sagt Elisabeth Cinatl vom Netzwerk der Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Warum Mädchen Beziehungen mit Männern eingehen, die sich alsbald als Tyrannen entpuppen, erklärt Cinatl so: „Das fängt ja schön an, der gefällt ihr, der macht ihr Komplimente. Der zeigt nicht gleich sein wahres Gesicht. Außerdem gibt es auch nette Afghanen und Syrer.“

Die Bundesregierung will mit einem Maßnahmenpaket die Entwicklung eindämmen. In Diskussion stehen eine dreistellige Notrufnummer, eine Bannmeile für Täter und 100 weitere Plätze in Frauenhäusern. In den Einrichtungen reagiert man skeptisch.

„Wut im Bauch“

In ihr kreise „seit Tagen die Wut im Bauch“, sagt Doris Weißenberger, Leiterin des Frauenhauses Mirjam in Hallein. Denn die gelebte Praxis sei „eine ständige Nivellierung nach unten“ und wenig Frauensolidarität. Politikerinnen der SPÖ und Grünen hätten das Halleiner Frauenhaus schon zusperren wollen, das Budget um zehn Prozent gekürzt, den Nachtdienst um 20.000 Euro gestrichen, so Weißenberger. „Jetzt heißt es, huch, wir haben so viele Morde. Wir fragen seit zehn Jahren um eine Mini-Erhöhung. Man sagt uns, wir sollen Spenden sammeln. Und wenn ich eine Frau aufnehmen will, muss ich im Referat für Diversität nachfragen.“

Mit 15 zwangsverheiratet

Dabei leisten Salzburgs drei Frauenhäuser in der Stadt, in Hallein und Saalfelden mit 33 Plätzen lebensrettende Hilfe. So floh die Schwester des berüchtigten österreichischen Isis-Terroristen Mohamed Mahmoud (er starb im November in Syrien) vor dem aggressiven Familienclan. Sie war mit 15 von ihrer ägyptisch-stämmigen Familie in Wien zwangsverheiratet worden, lebte mit Mann und vier Kindern in Italien. Als sie sich trennte und mit den Kindern nach Österreich zurückkehrte, bedrohten sie Brüder und männliche Verwandte. Das Bundeskriminalamt brachte die damals 22-Jährige im Salzburger Frauenhaus unter, schildert Leiterin Birgit Thaler-Haag. „Sie hatte die Ehre der Familie verletzt. Sie war aber intelligent, hat eine berufliche Ausbildung gemacht, den Namen geändert und ein neues Leben angefangen. Das war nicht leicht.“

„Wir sind bummvoll“

Das Frauenhaus erhält heuer 851.000 Euro vom Land, schleppt aber eine Finanzierungslücke von 150.000 Euro für die personalintensive Krisenintervention mit. Sie müsse 18 Beratungsstunden streichen, sagt Leiterin Thaler-Haag. Statt der Zweijahresverträge gebe es nur mehr einjährige Finanzierungen, „und in jedem Vertrag steht drinnen, die Förderungen können jederzeit gekürzt werden.“ Man sei „oft bummvoll“ (Thaler-Haag), müsse Frauen abweisen. Zum Vergleich: Die Kosten für die Migrationswelle sprengten bereits 2017 die 2-Milliarden-Euro-Grenze.

54 Übergangswohnungen

Frauen-Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) weist die Kritik zurück. „Wir sind in Salzburg im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr gut aufgestellt. Ich bemühe mich um eine rasche und stabile Finanzierung, wir übernehmen zusätzliche 47.000 Euro an Dolmetschkosten für Migrantinnen.“ Die Frauenhäuser seien nicht überfüllt, „dieser Eindruck wird gerne erzeugt.“ Es gebe nunmehr auch 54 Übergangswohnungen der Caritas.

500 Wegweisungen

2017 erfolgten in Salzburg 500 Wegweisungen durch die Polizei. Das 14-tägige Betretungsverbot werde meist eingehalten, so die Expertinnen. Ein Manko sei, dass ein Antiaggressionstraining erst nach einer gerichtlichen Verurteilung verhängt werden könne. Dies müsse schon früher möglich sein. Was auch Präventionsexperte Martin Kaltenegger vom Landeskriminalamt befürwortet. „Die Männer sind nach einem Vorfall offener für eine Verhaltensänderung. Die Ursachen der Gewalt sind fast ausschließlich Hilflosigkeit. Die Männer haben einen hohen Redebedarf und keinen Ansprechpartner, oft sind Ressourcen weggebrochen.“ Eine rasche Reaktion „ist einer der entscheidenden Momente“, weiß Bewährungshilfe-Chef Johannes Bernegger. In der Gruppe werde die Tat abermals inszeniert und dem Gewalttäter – als Zuschauer – vor Augen geführt, „wie maßlos übertrieben er reagiert hat.“

„Abwehr in der Justiz“

Die Kritik an der Justiz fällt unisono aus: Die Gerichtsbarkeit müsse den Strafrahmen (wieder) ausnutzen und dürfe Vorkommnisse nicht verharmlosen. Gerade eben sprach ein Salzburger Richter einen türkischstämmigen Gemeinderat frei, er hatte seine Frau geohrfeigt, was nicht strafwürdig sei. Und die Politik müsse sich „bei den besonders Hartnäckigen und Gefährlichen etwas einfallen lassen. Da ist der Staat völlig zahnlos“, meint Expertin Thaler-Haag. „Wir hatten in den letzten Jahren sehr viele Verfahrenseinstellungen und Freisprüche. Die Täter gehen frei, weil es keine Zeugen gibt. Bei Sexualdelikten sagen die Männer, es war einvernehmlich.“ Es fehle in der Justiz das Wissen um die Dynamik von Gewalt. Man bemühe sich seit Langem, der Justiz die eigene Expertise weiterzugeben – „da herrscht eine große Abwehr“, bedauert Thaler-Haag.

Sonja Wenger

Österreich hat die meisten Frauenmorde

56,1 Prozent aller Mordopfer in Österreich sind weiblich, das ist der unrühmliche Spitzenplatz in Europa (in England sind es 18 Prozent). 2018 starben 41 Frauen durch Männerhand. 2017 suchten 3341 Frauen und Kinder Zuflucht in einem der 26 Frauenhäuser Österreichs. 69 Prozent der Frauen, die aufgenommen werden, haben Migrationshintergrund. Im Jahr 2000 lag ihr Anteil noch bei 45,4 Prozent. Österreichische Frauen hätten mehr Ressourcen im Akutfall, sagen Expertinnen