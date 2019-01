(Aus)Bildung muss neu ausgerichtet werden

Schlüsselressourcen einer globalisierten Arbeitswelt: Automatisierung und künstliche Intelligenz verändern die für einen Job benötigten Fähigkeiten.

Die Zukunftsaussichten sind auf dem Arbeitsmarkt nicht gerade rosig, Stichwort Digitalisierung. Prognosen gehen davon aus, dass der Einsatz von intelligenter Technologie herkömmliche Tätigkeitsbilder kräftig durcheinander wirbelt.

In einer vom McKinsey Global Institut veröffentlichten Studie wird folgender Schluss gezogen: Bis 2030 soll der Anteil der Arbeit, der technisches Wissen voraussetzt, um bis zu 55 Prozent steigen, während immer weniger händische oder motorische Fertigkeiten gefragt sind (minus 14 Prozent).

Gleichzeitig könnten 30 Prozent der heutigen Jobs wegfallen, während geringfügig mehr (33 Prozent) neue Jobs mit veränderten Anforderungsprofilen entstehen dürften.

Auch die Wirtschaftskammer lässt mit alarmierenden Zahlen aufhorchen: 75 Prozent aller Betriebe in Österreich litten akut unter einem Fachkräftemangel, insgesamt 60 Prozent würden dadurch sogar Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Als Reaktion darauf hat die Interessensvertretung nun eine Offensive gestartet, die die Berufsausbildung auf neue Beine stellen soll. Sie trägt den Titel „Wir bilden Zukunft“ und enthält verschiedenste Maßnahmen bzw. Forderungen.

So etwa soll die Digitalisierung auch in der Ausbildung Einzug halten. Bei der Lehre spricht man von der „trialen Ausbildung“, wenn neben Betrieb und Berufsschule auch Wissensvermittlung über virtuelle Plattformen betrieben wird. „Das bringt unter anderem den Vorteil, dass die Auszubildenden im Betrieb weniger fehlen, weil sie vor Ort lernen können“, erklärt Norbert Hemetsberger, Lehrlingsexperte der WK Salzburg.

Dazu sollen auf einer Online-Plattform alle digital verfügbaren Aus- und Weiterbildungsangebote gebündelt werden. „Hier ist interaktives, multimediales Lernen möglich – unabhängig von Zeit und Ort“, erklärt die Bildungsverantwortliche der WKS, Gabriele Tischler, „die Lerninhalte sind gezielt auf die Mitarbeiter/innen eines Unternehmens zugeschnitten.“ Auch Informationen zu Berufen und virtuelle Betriebsbesichtigungen sollen über diese Plattform ermöglicht werden.

Ganz generell ginge es darum, die Lehre als Ausbildungsform attraktiver zu machen. Trotz erfreulicher Bilanz in Salzburg – seit 2016 ist wieder ein Aufwärtstrend bemerkbar – gelte es nun, verstärkt neue Zielgruppen wie Erwachsene oder Maturanten anzusprechen.

„Im Jahr 2018 war mit einer Steigerung von 1,4 Prozent erneut ein Zuwachs von Lehrlingen im ersten Lehrjahr zu verzeichnen“, berichtet WKS-Sprecher Kurt Oberholzer, „auch die Gesamtzahl hat sich erhöht, nämlich um 1,8 Prozent, und hält derzeit bei 8.422 im gesamten Bundesland.“

Diese Entwicklung hänge einmal damit zusammen, dass die Betriebe wieder vermehrt Jugendliche ausbildeten, aber auch das Interesse an der Lehre gestiegen sei. Auch für die Wirtschaft sei dies ein gutes Zeichen, denn „jedes Plus bei den Lehrlingen geht in Richtung Ausstieg aus dem Fachkräftemangel“, bekräftigt Oberholzer.

Auch eine Idee: Die Lehre nach der Matura

Dass eine abgeschlossene Berufsausbildung immer wichtiger wird, darüber sind sich viele Experten einig. Und auch über die Tatsache, dass man sich bei der Wahl des Berufes mehr an eigenen Fähigkeiten und Vorlieben orientieren sollte, als etwa an gut gemeinten Ratschlägen von Verwandten oder Freunden. „Viele Berufsbilder haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert, und das Bildungsangebot ist enorm gestiegen“, betont Tischler, „diese Informationen müssen wir an die Jugendlichen und Erwachsenen herantragen“.

Auch hier hat man schon angedacht, wie. Der Talentecheck, der bisher auf die Altersgruppe der Pflichtschulabgänger ausgerichtet war, soll für Maturanten adaptiert werden. Virtuelle Betriebsbesichtigungen sollen Einblicke in den Berufsalltag erlauben und quasi das Schnuppern in einem Betrieb ersetzen.

Wer nach der Matura eine Lehre macht, profitiert von einer kürzeren Ausbildungszeit und erhält finanzielle Zuschüsse durch AMS und das Land. Oberholzer: „Im Tourismus läuft das bereits erfolgreich unter dem Titel Diplomakademie Tourismus, das Modell soll aber auch in anderen Branchen etabliert werden.“

Der WKS-Sprecher weist zudem auf weitere Erfolgsprojekte im Land Salzburg hin: Die Informatik-HTL Pongau, die dieses Schuljahr mit einer vollen Klasse gestartet ist, und den geplanten Umbau der Tourismusschulen Kleßheim.

Von Michaela Pircher