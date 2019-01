Auf Skiern unterwegs zu sich selbst

Kaum ein anderer Wintersport kann sich in den letzten Jahren über derart großen Zulauf freuen, wie das Skitouren-Gehen.

Aber im freien Gelände stehen Kenntnis und Vorsicht an erster Stelle. Anfänger sollten unbedingt in Begleitung erfahrener Tourengeher unterwegs sein. In vielen Orten Salzburgs werden geführte Touren angeboten.

Für Anfänger eignen sich auch Skitouren-Lehrpfade, um Sicherheit zu erlangen. Tatsache ist: Das Interesse an Nachtskitouren steigt. Deshalb werden in vielen Skigebiete an bestimmten Tagen die Pisten erst später präpariert.

Zinkenlifte Bad Dürrnberg

Mo bis Do bis 23 Uhr nur auf der ausgewiesenen Tourenroute; Parkgebühr: € 5,00 (von 8.30 bis 23 Uhr); www.dürrnberg.at

Gaißau/Hintersee

Mi bis 22 Uhr: Pisten 1 blau und 1 rot in Gaißau Richtung Wieserhörndl sowie 12, 13 und 11, Hintersee Richtung Anzenberg; www.gaissau-hintersee.at

Abtenau/Karkogel

Täglich bis 23 Uhr; Route 7 gut beschildert neben der Piste; www.abtenau-Info.at

Hochkönig/Mühlbach

Mi bis 22 Uhr: Familienabfahrt bis Zapferlalm Piste 1a; Mi bis 20.30 Uhr: zus. Zapferlalm bis Tiergartenalm Piste 4a (bis Ende Feb.); täglich: Hochkeil, Skitourenlehrpfad, Arthurhaus; www.hochkoenig.at

Hochkönig/Maria Alm

Mi bis 22 Uhr: Abergbahn Piste 10/22/23; Do bis 22 Uhr: Hochmaisbahn Piste 29; Sa bis 22 Uhr: Schwarzeckalmbahn Piste 19; www.hochkoenig.at

Saalfelden/Leogang

Di + Fr von 18 bis 22 Uhr; Steinbergpiste (Piste 92 + 93); www.saalfelden-leogang.com

Raurisertal

Frei von 17 bis 22 Uhr; z.B. vom Parkplatz Hochalmbahn zur Hochalmhütte oder Parkplatz Kreuzboden zur Waldalmhütte;

www.raurisertal.at

Bad Gastein

Mi und Fr & Vollmondtage von 17 bis 22 Uhr; Graukogel, Pisten B2, B4, B5; www.skigastein.com

Skizentrum Angertal

Jeden Di und bestimmte Tage um den Vollmond 17 bis 22 Uhr Stubnerkogel, Piste B11 unterhalb Stubneralm; www.skigastein.com

Skicircus Saalbach/Viehhofen

Tägl. bis 21 Uhr Piste 68 in Viehhofen; www.saalbach.com

Skicircus Saalbach/Fieberbrunn

Do und Fr bis 22 Uhr; Pisten F2 und F4 bis Bergstation Gatterl; www.skicircus.com

Aineck/St. Margarethen

Mo 17 bis 20.45 Uhr; Katschberg/Aineck bis zur Branntweinerhütte; www.lungau.at

Großeck/Mauterndorf

Mittwoch von 17 bis 20.30 Uhr; Großeckbahn: vom Skizentrum zum Großeck; www.lungau.at

Speiereck/St. Michael

Frei 17 bis 20.30 Uhr; Sonnenbahn: Talstation St. Michael zur Peterbaueralm; www.lungau.at

Mittersill/Pass Thurn

Täglich bis 19 Uhr auf der Piste Nr. 70 ; Pass Thurn zur Resterhöhe; www.mittersill.at

Wildkogel-Arena

Tägl. bis 22 Uhr in Bramberg auf ausgewiesener Tourenroute (teils beleuchtet); Mi bis 21.30 Uhr; Tal-abfahrt Neukirchen bis Aussichts-Bergrestaurant; www.wildkogel-arena.at

Thumersbach/Ronachkopf

Der Thumersbacher Hausberg ist exklusiv für Skitourengeher ganztägig zugänglich; Enzianhütte täglich geöffnet; www.schmitten.at

Von Heinz Bayer

Bildtext: In manchen Orten gibt es Lehrpfade. Wie etwa in Dienten. Bild: sn/lmz/tvb dienten