Trend geht weg vom Grab

Aktionen sollen Gräber retten. Auf Salzburger Friedhöfen kann man historische Gräber übernehmen.

Traurig sei das. „Allein wir lösen jedes Jahr 200 Gräber auf. Das ist, wie wenn man Häuser in der Getreidegasse niederreißt“, sagt Martin Reiter, einer der Geschäftsführer des Steinmetzbetriebs Lienbacher. Mit jedem aufgelassenen Grab gehe Geschichte verloren, findet man in dem Betrieb nahe dem Salzburger Kommunalfriedhof. Die Gründe für die vielen Grabauflassungen: Familien werden kleiner, Kinder ziehen weg, oft ist niemand für die Grabpflege da. Enorm ist der Zustrom zu Naturbestattungen. Nach der Einäscherung des Verstorbenen wird dessen Urne in einer Wiese oder unter einem Baum vergraben. Platzhirsch Maximilian Mayr Melnhof ist mit „Pax Natura“ am Fuße des Untersberges seit Jahren erfolgreich.

Die Urne zersetzt sich bei Naturbestattungen mit der Zeit. Die Erinnerung auch, meinen Konkurrenten wie etwa Steinmetze. Um sich an einen verstorbenen Menschen gebührlich erinnern zu können, brauche man ein Grab mit einem Stein und dem Namen des Toten darauf. Der Steinmetzbetrieb Lienbacher bietet daher seit kurzem 20 günstige Gemeinschaftsgräber samt Pflege an. Motto: „Gegen das Vergessen“. In den schönen historischen Gräbern haben je vier bis fünf Urnen Platz. Die Namen der Bestatteten werden mit einer Aufklebeschrift am Grabstein angebracht.

Ein Grab mit Fremden teilen

Ihre Aktion stellen Martin Reiter und seine Kollegen derzeit in einem großen Gartencenter am Stadtrand aus. Um das Geschäft anzukurbeln, gewährt man neuen Kunden fünf Prozent Rabatt. Den Preis für die Beisetzung im Gemeinschaftsgrab und zehn Jahre Grabpflege hat man mit 1200 Euro unter jenem von Pax Natura (1300 Euro) festgelegt. Es wird für Steinmetze nicht einfacher, begründet Geschäftsführer Reiter. Demnächst wolle man mit der Gemeinschaftsgräber-Aktion an Seniorenheime herantreten.

Werbung macht auf der Stadt-Homepage auch die Friedhofsverwaltung: für Patenschaftsgräber. Auf dem Kommunalfriedhof stehen viele schöne alte Grabsteine mit unsicherer Zukunft. „Da sind aufwändig angefertigte Gräber aus dem 19. Jahrhundert dabei, oft aus Untersberger Marmor“, beschreibt der Salzburger Friedhofsverwalter Manfred Obermaier. Er fürchtet: „Reißt man sie alle weg, ist es irgendwann kein historischer Friedhof mehr.“

Als Rettung hat sich die Stadt dafür entschieden, Patenschaften zu vergeben. Das Zuckerl: Wer ein solches Grab für sich und seine Familie übernimmt, zahlt bis zur ersten Bestattung keine Friedhofsgebühr. Alte Inschriften, sofern noch vorhanden, lässt man abschleifen und ersetzt sie durch die eigenen Namen. Die neuen Besitzer der alten Gräber verpflichten sich, die Grabstellen in gepflegtem Zustand zu halten. Von den rund 60 Patenschaftsgräbern sind noch viele freie zu haben, schildert der Friedhofsverwalter. Obermaier: „Das eignet sich auch als Vorsorge.“

Geplant: ein Tierfriedhof

Die „Friedhofflucht“ dürfte noch zunehmen. Aufgelassene und neue Gräber halten sich auf dem Kommunalfriedhof die Waage – noch. Immer mehr Verstorbene werden schlicht zuhause beigesetzt. Im Vorjahr holten Angehörige 101 Urnen privat ab, heuer sind es bis Ende Oktober schon 116. Steinmetz Lienbacher plant jetzt ein neues Geschäftsfeld – einen Tierfriedhof.

Digitales Grab

Ein Trend aus Asien, der auch in Deutschland schon Platz gegriffen hat, ist in Österreich noch kaum angekommen: das digitale Grab. Verwandte richten dabei eine Erinnerungsseite mit Fotos oder Videos des Verstorbenen im Internet ein. Auf die Seite kommt man, indem man den dafür am Grab angebrachten QR-Code mit dem Smartphone scannt.

Von Sabine Tschalyj

Bild: Robert Ratzer