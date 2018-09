Frauen kämpfen um ihre Rechte

Es ist soweit: Vom 1. bis 8. Oktober kann man das zweite große Frauenvolksbegehren unterschreiben.

Möglich ist das über die BürgerInnenkarte bzw. Handysignatur, oder an jedem Gemeindeamt in Österreich – unabhängig vom eigenen Hauptwohnsitz.

Die Initiatorinnen haben neun Forderungspunkte, die vielfältige Lebensbereiche berühren. Darunter: 50-Prozentquoten für Frauen auf Wahllisten auf Gemeinde,- Landes- und Bundesebene, in der Sozialpartnerschaft sowie in Leitungs- und Kontrollgremien von Kapitalgesellschaften. Eine der größten Ungerechtigkeiten betrifft die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen, die in Österreich mit 21 Prozent besonders hoch ist. In anderen Punkten geht es um den Schutz vor Gewalt oder Flüchtlingsfragen.

Die Frauenbeauftragte der Stadt, Alexandra Schmidt, wünscht sich, dass viele unterschreiben. „Gleichstellung betrifft nicht nur Frauen, sondern auch Männer.“ SZENE-Intendantin Angela Glechner meint: „Bei der Gleichstellung der Frauen sind wir leider längst nicht dort, wo wir gesellschaftlich stehen sollten. Das hat allein die #MeToo -Debatte gezeigt. Es braucht mehr Transparenz und es besteht Handlungsbedarf.“

Info: https://frauenvolksbegehren.at

Von Sonja Wenger