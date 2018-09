Die Plastikflut stoppen! Jeder Beitrag zählt

„Explosive Egg“ setzt sich für Meeresschutz ein. „Jeder kann etwas tun“, ist man bei der Salzburger Filmfirma überzeugt.

Was geht uns Plastikmüll im Meer an?? „Viel!“, meint Hannes Klein, der in Salzburg seit 20 Jahren als Filmemacher tätig ist. Jeder bediene sich am Meer, weil es keinem gehöre. „Das bringt die Meere um“, sagt Klein. Er will das nicht länger hinnehmen, sondern zumindest seinen Beitrag leisten. Beim Tauchen und Unterwasserfilmen mit seiner Lebensgefährtin und Arbeitskollegin Uta Sax packte den Inhaber der Filmfirma „Explosive Egg“ die Faszination für die Meereswelt.

Tauchen gab den Anlass

„Wir haben damals aufgehört, Fisch zu essen. Dann sind wir auf die Arbeit von Sea Shepherd gestoßen“, erzählt Klein. Die international agierende Non-Profit-Organisation setzt sich seit 40 Jahren mit Informationskampagnen für den Schutz der Weltmeere ein. Doch wie sollte man in Salzburg einen Beitrag für den Meeresschutz liefern?

Klein, Sax und ihre zwei weiteren Kollegen überlegten sich einen Videospot, den sie Sea Shepherd kostenfrei überlassen wollten. Prompt lieferten die professionellen Meeresschützer Fakten zum Zustand der Meere, Kleins Team bastelte inzwischen einen Globus aus Pappmasché. Den zerdrückten sie vor laufender Kamera als Sinnbild für die schrumpfende Gesundheit der Erde. In dem Spot erfährt man, wie Plastikmüll und Überfischung die Meere zerstören. Die Botschaft: Sterben die Meere, stirbt die Erde.

Das kleine Filmchen ging im Internet durch die Decke. Mehr als 100.000 Videoaufrufe verzeichnete Sea Shepherd nach der Veröffentlichung im Netz (Spot auf www.explosive-egg.com). Was das Team besonders freut: Der Spot räumte gleich mehrere Filmpreise ab. Der „Global Awareness Award“ und ein „Intermedia-Globe Gold“ beim deutschen World Media Festival in Hamburg und die „Trophée Argent“ beim französischen „Deauville Green Award“ in Deauville. Die Trophäen stehen nun bei der Filmfirma in Gneis auf einem kleinen Regal mit diversen weiteren Preisen.

Was bringt es einem kleinen Unternehmen, kostenfrei einen Kurzfilm zu produzieren und zu verschenken? „Da geht es um Herzblut“, antwortet Klein. Wer sich ein bisschen mit dem Zustand der Meere befasse, „muss eigentlich aktiv werden, auch wenn man in Österreich ist.“ Um die Spot-Kosten hereinzubekommen, hat die Firma ihren Kunden 2017 keine Weihnachtsgeschenke überbracht. „Das sind immer ein paar hundert Euro und die kann man auch sinnvoller einsetzen“, sagt der Salzburger. Den nicht beschenkten Kunden – auch für die Lebenshilfe gab es schon einen kostenfreien Imagespot – gefalle die Initiative.

„Ich werde Kameramann!“

Die große Plastikflut mit kleinen Maßnahmen stoppen, scheint unrealistisch. Doch jeder noch so kleine Schritt (etwa weniger Plastikverpacktes zu kaufen) sei extrem wichtig, damit ein Umdenken in Gang kommt, ist Hannes Klein überzeugt. Seinen Überzeugungen treu zu bleiben, zahlt sich aus, findet er. Als er mit 17 Jahren sagte „Ich will Kameramann werden“, sei auf auf der Berufsberatung noch mit großen Augen angeschaut worden. Es gab dafür keine Ausbildung. Klein maturierte in der HTL in Maschinenbau, hängte ein Publizistikstudium an und machte sich 1998 als Filmschaffender selbstständig. Filme machen könne heute jeder, wenn nötig mit dem Smartphone. Das ruiniere in der Branche die Preise. Explosive Egg habe sich mit Qualität und Beständigkeit Kunden wie Red Bull für Jahre erworben. Immer schneller, immer größer oder immer billiger, so Klein „das zahlt sich auf Dauer nicht aus“.

Von Sabine Tschalyj