Es ist soweit. Sie rauscht heran, die Stille Nacht. Im Spätsommer. Bei Plusgraden. Ende September sperrt die Landesausstellung auf.

In Oberndorf wurden die Pläne für das Jubiläumsjahr präsentiert. 1818 erklang das Lied ja erstmals. Das gehöre gefeiert, so der Tenor. Touristiker schnüren „Packages“. Andere erstellen „Businesspläne“. Das klingt absurd. Stimmt.

Ach, ja – und am 24. 11. feiert ein Musical namens „Meine Stille Nacht“ Premiere. Hollywood in der Felsenreitschule also. Erleiden wir am Ende alle eine „Stille-Nacht-Allergie?“. Es liegt an uns. Es liegt an unserer Wahrnehmung.

600 Veranstaltungen und Projekte wurden für dieses Jubiläumsjahr in Salzburg initiiert. Große und kleine. Quer durchs Land. Die Botschaft des Friedens steht im Zentrum. Gut so, denn, dass schrill frisierte ältere Herren anderen per Twitter den Krieg erklären, erscheint nicht abwegig.

Einer, den das alles nicht schert, ist Christian Gross. Seine Geschichte lesen Sie in dieser SF-Ausgabe unter der Rubrik „Taten statt Worte“. Wo er ist, ist Weihnachten. Das ganze Jahr über. Im übertragenen Sinn. Denn er hilft, wo es sonst keiner tut. Er fragt nicht, er packt an. Wie alle seinen Kolleginnen und Kollegen der „Austrian Doctors“.

Und die Botschaft? Der Geist der Stillen Nacht ist immer und überall. Ob’s heiß ist oder kalt. Ob in Salzburg oder in Sierra Leone. Im Winter oder im Sommer – wenn wir es wollen.

Von Heinz Bayer