Rupertikirtag, Kastanien, Erntedank

Auch astronomisch beginnt der Herbst. Der September bleibt warm und sonnig.

Der Sommer gibt noch nicht auf. Wie schon in der letzten Woche laden Sonnenschein und sommerliche Temperaturen an den Nachmittagen zum Spielen im und mit Wasser ein. Im Gegensatz zum nassen und kühlen September im letzten Jahr, folgt heuer ein warmer und sonniger September auf einen überdurchschnittlich warmen Sommer. 2016 war der September übrigens ebenfalls sehr sonnig mit Tageshöchsttemperaturen um 30 Grad.

Von den Kastanienbäumen fallen allerdings bereits Blätter und Früchte herunter und am Abend wird es nun wieder rascher dunkel. Die wachsenden Kastaniensammlungen zu Hause und die vielen leckeren Haselnüsse lassen die anstehende kältere Jahreszeit nicht mehr verbergen und machen einen den Herbstbeginn auch nach einem Besuch im Schwimmbad bewusst: Am Sonntag beginnt astronomisch der Herbst und die Nächte werden dann wieder länger als die Tage. Bald wird das letzte Freibad schließen, die Grillabende werden seltener oder gehen in die Winterpause und in der Früh kann es teilweise schon recht frisch sein. Nebel- und Hochnebelfelder halten sich entlang von Bächen, Flüssen und Seen teils bis weit in den Vormittag hinein.

Der Herbst hat aber auch viele positive Seiten: Die Natur bietet uns nun viel frisches Obst an: Äpfel, Birnen und Zwetschken gibt es nach dem sehr sonnigen Sommer im Überfluss. Wanderungen und Bergtouren über mehrere Tage, die stabiles Wetter und gute Sicht in den Gipfelregionen erfordern, können nun bei besten Sichtverhältnissen und strahlend blauem Himmel durchgeführt werden. Bei südseitigen Kletterrouten holt man sich keinen Sonnenstich mehr. Und am Abend bleibt mehr Zeit für ein gutes Buch.

Der Wetterverlauf in dieser Woche:

Hochdruckeinfluss sorgt in dieser Woche für viel Sonnenschein und überdurchschnittlich warmes Wetter.

Aktivitätstipp:

Genießen Sie den sonnigen Herbst bei Aktivitäten an der frischen Luft. Tanken Sie bei Wanderungen und Bergtouren viel Sonnenschein für die Vitamin-D-Bildung. Die dunkle Jahreszeit nähert sich in raschen Schritten.