Mit Passierschein zum Tennis

Walser spielen jetzt in Kaserne Tennis. Der letzte Tennisplatz wird gerade verbaut.Ein 25-jähriger Österreicher versetzt die Sportfans in Furore. Tennis-Topstar Dominic Thiem ist mit seinen internationalen Erfolgen in aller Munde. So auch in Wals-Siezenheim, das bis heute keinen eigenen Tennisplatz besitzt. In der Gemeinde haben bisher ausschließlich alteingesessene Gasthäuser für ihre Hotelgäste Tennisplätze angeboten. Die zwei örtlichen Tennisvereine konnten diese mitbenutzen. Für die Gemeinde ergab sich keine Notwendigkeit, selbst Plätze zu errichten.

Doch in den letzten Jahren schwanden die Tennisplätze dahin. Als die Wals-Siezenheimer vor einigen Monaten auch noch ihre letzten vier Freiplätze beim Gasthof Allerberger verloren, war Feuer am Dach. Die Familie Allerberger lässt auf dem bisherigen Tennisplatz einen Wohnbau errichten. Wo sollte man nun Tennis spielen? Mit der Frage zogen die örtlichen Tennisvereine ins Gemeindeamt zu Bürgermeister Joachim Maislinger (ÖVP).

Gefunden hat man eine unkonventionelle Lösung. „Die Tennisvereine spielen jetzt beim Heeressportverein in der Schwarzenbergkaserne“, sagt Maislinger. Wie kommen Hobbysportler in bewachtes Kasernengelände? „Die brauchen einen Passierschein. Um den zu bekommen, müssen sie beim Eingang ihren Ausweis abgeben. Am Ende der Tennisstunde kriegt man ihn wieder zurück“, erklärt Maislinger. Fixe Clubmitglieder seien mittlerweile registriert und müssten ihre Ausweise gar nicht mehr abgeben – ein Entgegenkommen der Kasernenführung. Die sieben Tennisplätze in der Schwarzenbergkaserne waren vor dem Einzug der Wals-Siezenheimer nicht ausgelastet. „Das geht sich auch jetzt sehr gut aus“, meint Maislinger.

Grund zu wertvoll für Tennis

Selbst wird die Gemeinde auch in der nächsten Zeit keinen eigenen Tennisplatz errichten. „Ich habe keine Flächen in der Hand“, begründet der Bürgermeister. Die Grundstückpreise im Land sind explodiert – besonders in Wals-Siezenheim sitzen Grundeigentümer auf unzähligen gewidmeten Baugründen. Die Flächen steigen Jahr für Jahr im Wert. Zuletzt hat die Gemeinde versucht, für die Tennisspieler in Siezenheim eine Fläche zu pachten. Man kam mit dem Grundbesitzer nicht zusammen. Maislinger: „Am besten wäre, wenn wir die Zusammenarbeit mit dem Heeressportverein verfestigen könnten.“ Dafür wolle man auch Geld in die Hand nehmen. Einen „guten Notfallplan“ nennt Tennistrainer Michi Rehrl (TC Allerberger) die derzeitige Lösung. Etwas abschreckend sei das abgezäunte Kasernengelände natürlich. Ein öffentlicher Platz, so Rehrl, „wäre schon schön“.

Tennis im Aufwind – Zahlen und Fakten

Ganze Familien spielen in Salzburger Gemeinden wieder Tennis. „Viele Erwachsene greifen seit Dominic Thiems Erfolgen wieder zum Racket , die bringen auch ihre Kinder mit auf den Platz“, schildert Trainer Michi Rehrl (TC Allerberger).

Dominic Thiem sei ein Glücksfall für den Sport und den Verband, schwärmt auch Erich Mild, Geschäftsführer des Salzburger Tennisverbandes, der 11.500 Mitglieder in 92 Vereinen zählt.

320 Freiplätze gibt es im Land. Mild: „Praktisch jeder Ort hat einen öffentlichen Tennisplatz“, freut er sich. Viele

Gemeinden hätten bei Verlust von Freiplätzen neue errichtet, Obertrum in den letzten Jahren 700.000 und Oberalm 900.000 Euro in ihre Clubanlagen investiert.

Alarmierend ist laut Mild der Rückgang der Tennishallen-Plätze von 112 auf nur noch 69.

Von Sabine Tschalyj

Bild oben: Spiel, Satz, Sieg: Gerda Stöckl – im Gespräch mit Vizeleutnant Wolfgang Riedlsperger – geht ihrem Hobby jetzt in der Schwarzenbergkaserne nach. Bild: Marco Riebler