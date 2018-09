Aus dem Schatten ins Licht

Das urbane Tanzfestival „HipHop Goes Theatre“ machte vor zehn Jahren HipHop in Salzburg bühnenreif: Ab 21. September ist es wieder so weit.

Während in anderen Ländern HipHop in abendfüllenden Tanzproduktionen längst die Theaterbühnen erobert hatte, lag die Stadt Salzburg diesbezüglich einst noch fest im Dornröschenschlaf. Mit dem Festival „HipHop Goes Theatre“ sollte sich das 2008 ändern.

„Wir hatten die Möglichkeit, mit unserer Gruppe Nobulus ins Landestheater vorzudringen. Aber unser Stück war zu kurz für einen Abend. Deshalb nahmen wir die verschiedenen HipHop-Grüppchen, die es damals in Salzburg gab, mit. Wir hatten Beatbox, DJs, Rapper“, sagt Sergej Pumper. Gemeinsam mit Alex Wengler – beide tanzten bei Nobulus – organisiert er alljährlich das urbane Tanzfestival. Dieses wechselte später ins republic (Szene).

Salzburg diente als Motor, vielerorts schossen in Österreich HipHop-Tanzfestivals aus dem Boden, sagt Pumper. Heute tue sich hierzulande aber relativ wenig. „Es fehlt einfach an Geld, um Neues zu produzieren“, sagt Wengler. Er selbst habe sich mittlerweile aufs Komponieren und Regieführen verlegt und ist als Tänzer kaum noch aktiv.

Umtriebig in Sachen urbanes Tanztheater sind in Salzburg noch die Hungry Sharks. Und bei den HipHop-Battles, also den Wettkämpfen, zeigen die Mädels von Potpourri keine Ermüdungserscheinungen. Sie tragen heuer zum 10. Mal die Battle „Flavourama“ aus (11. bis 14. Oktober, Kraftwerk Bad Gastein, Szene und Stieglkeller).

Auch wenn es in Salzburg ruhiger geworden ist, so sei bei der Entwicklung des urbanen Tanztheaters das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht, betont Wengler. „Gerade dort, wo sich urbaner und moderner Tanz treffen, gibt es unglaubliche Entwicklungen.“

Auf den großen Festivals hält er mit Pumper Ausschau nach Topacts, die sie nach Salzburg holen können. Dort entdeckten sie mit den Tentacle Tribes wahre Bewegungskünstlerinnen. Das Trio stammt aus Montreal, dem Zentrum des Cirque Nouveau: „Ihr Stück ,Origami Mama’ ist ein tanztechnisches Meisterwerk. Sie bauen unglaubliche Bilder.“

















Sie luden die drei zur 10. Auflage von „HipHop goes Theatre“ am 21. und 22. September im republic. Das Festival geht zum Jubiläum zu den Ursprüngen zurück. „Wir machen ein kleines Revival und zeigen eine Kurzversion des Nobulus-Stücks ,Out of the Shadow’, mit dem wir international auf Tour waren. Die Gründungsmitglieder kommen dafür einmalig zusammen, die Gruppe ist ja nicht mehr aktiv“, so Wengler.

Mit dem deutschen Breaking-Spezialisten Storm präsentiert das Festival auch einen Pionier des urbanen Tanztheaters. „Er war auf unserem Weg eine Rieseninspiration.“

Wie immer werden auch Salzburger (Nachwuchs-)Tänzer auftreten, denn der Ursprung als Plattform für die heimische Szene soll weiter gepflegt werden. Sorge, dass sich das Programm wiederholen werde, habe man nicht, auch wenn man beim Budget am Limit sei. „Wir waren immer ausverkauft, haben ein cooles Programm gemacht. Das werden wir auch weiterhin tun.“

Von Petra Suchanek