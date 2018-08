Rechtsverlust: Wenn Hanswurst regiert

Im Magistrat nimmt man die nicht geringen Probleme einer Mutter und ihrer drei Kinder nun endlich ernst.



Nun kommen die Behörden also doch noch in die Gänge. Vorher war Hanswurst angesagt. Wen kümmerte es, dass die älteste Tochter, ein intelligent wirkendes Mädchen, in der Schule plötzlich zurückblieb?

Wem fiel auf, dass der Vater an einer Obdachlosenadresse gemeldet war? Er aber in der Gemeindewohnung der Großfamilie lebte?

Erst die sorgfältige und an Menschlichkeit orientierte Arbeit einer Richterin hat Wind in die Amtsstuben gebracht. Sie schmiss dem Ausländeramt den Bescheid zurück, der die in den Emiraten ausgesetzte Mutter dort festnagelte.

Denn der Ehemann hatte erzählt, man sei geschieden. Legte eine Urkunde aus Pakistan vor, welche die „Verstoßung“ bestätigte. Bezeugt von zwei gerechten Männern, darunter der Bruder.

Das Amt fragte immerhin beim Standesamt nach: Kann sich jemand so scheiden lassen? Durch Verstoßung? Antwort: Ja, wenn sie das im Heimatland tun. Das Verstoßen der Ehefrau ist ein Brauch aus Zeiten des Propheten, es ist Scharia-Recht, das in den Gesetzbüchern der arabischen Welt steht.

In Österreich ist diese immer wieder praktizierte Trennung laut mehreren OGH-Urteilen ungültig. Die Quelle: Google.

Von Sonja Wenger