Einen Skiberg erwandern: Der Preber

2740 Meter: Der Preber ist schon ein richtig ausgewachsener Berg. Und auch im Sommer ein schönes Erlebnis.

Der Gipfel an der Grenze zwischen dem Lungau und der Steiermark ist als Skitourenberg mit weiten, freien Hängen österreichweit bekannt. Aber auch im Sommer lohnt ein Abstecher auf den aussichtsreichen Berg.

Am besten geht man den Preber in einer kleinen Runde von Norden über das Mühlbachtörl an. An der Nordseite hat der sonst so sanft anmutende Berg ein völlig anderes Gesicht und wir werden wieder daran erinnert, dass die Niederen Tauern so nieder gar nicht sind.







Ausgangspunkt

Parkplatz am Prebersee (1520 m). Zufahrt über Tamsweg auch mit dem Bus Linie 740.

Route

Vom Parkplatz entlang der Zufahrtsstraße (Abkürzungen höchst sinnvoll) über die Prodingeralm hinauf zur bis Mitte September bewirtschaftete Preberhalterhütte (1862 m. Wer das MTB dabei hat, kann bis hierher mit dem Bike fahren).

Bei der Hütte nach Norden hinauf zu einem Bildstock, dann über schönes Almgelände zur ersten Wegverzweigung (Wegweiser), wo es nach links (West) zum Preberkessel geht. Der Anstieg führt aber weiter nach Norden hinauf bis zur Quelle am Roßboden (2200 m).

Nun weiter auf Nordwest drehend, an der Abzweigung zur Roßscharte vorbei und in langer Hangquerung leicht fallend zum oberen Ende des Preberkessels. Aus diesem geht es weiter steil hinauf in das Mühlbachtörl (2478 m) und etwas blockig am Nordgrat hinauf zum Gipfelkreuz. Abstieg nach Süden in die Roßscharte (Wegweiser) und den Hang südwestwärts hinab, bis man wieder auf den Anstiegsweg trifft.

Variante I

Landschaftlich sehr lohnend ist auch der Anstieg ab der ersten Abzweigung nach links durch den Preberkessel hinauf ins Mühlbachtörl (dauert zirka 15 Minuten länger).

Variante II

Konditionsstarke Geher und geübte Alpinisten können vor dem Preber auch noch das Roteck (2742 m) aus dem Mühlbachtörl „mitnehmen“. Die Route erfordert allerdings absolute Schwindelfreiheit und Trittsicherheit – einige Stellen im I. Grad!

Wissenswertes

Anforderung: Technisch einfache, etwas längere Bergtour. 1250 Höhenmeter und 4 Stunden Anstieg. Ges. 6,5 Stunden.

Ausrüstung: Wanderausrüstung.

Karte: AV-Karte Nr.45/3, „Niedere Tauern III“.

Literatur: Peter Holl, AV-Führer „Niedere Tauern“, Verlag Rother, München 1995.

Einkehr: Preberhalterhütte, Ludlalm, www.ludlalm.at