Perfekter Spiel- und Plantschbach

Die Aschauer Klamm im Berchtesgadener Land ist ein idealer Platz für Familien. Pritscheln ist hier garantiert.

Dieser Wanderweg ist gemütlich und in schöner Naturkulisse. Es geht im Auf und Ab den Bach entlang. Immer wieder gibt es gute Möglichkeiten, am Wasser zu spielen oder einen Rastplatz einzurichten. Perfekt geeignet zum Dämmebauen und Wasserpritscheln.

Anforderung: Kleiner Pfad, führt tlw. schmal am Bach entlang, kontinuierlich bergauf und -ab (mäßig).

Dauer: Ausdehnbar, lohnenswert nach 10 Min.

Wetter: Jedes schneefreie Wetter außer Sturm. Klamm liegt ab Mittag in der Sonne.

Wissenswertes zur Anreise Navi: Haiderhof, Oberjettenberg 6, 83458 Schneizlreuth

Anfahrt: Entweder: Autobahn A8 Richtung München, Ausfahrt Traunstein/Siegsdorf; auf der B305 nach Schneizlreuth (über Inzell und Weißbach); T-Kreuzung in Schneizlreuth links Richtung Bad Reichenhall; nach ca. 150 m rechts vor Bushaltestelle „Rehmerparkplatz“ – Brücke über Saalach. ODER: Autobahnausfahrt Salzburg-Süd Richtung Berchtesgaden, dort auf der B305 Richtung Ramsau; Alpenstraße nach Unterjettenberg; Schneizlreuth. An der Bushaltestelle (Holzhütterl) vor Schneizlreuth links über Saalachbrücke. Nach der Brücke rechts halten und für ca. 2,5 km auf einem schmalen Schotterweg zum Gh. Haiderhof.

Ausgangspunkt: Parkplatz Haiderhof.

Bus/Bahn: Die nächste Bushaltestellte ist in Schneizlreuth (Hst. Rennerparkplatz) – dadurch Wegverlängerung um 2,5 km (45 min) auf einer breiten, ebenen Schotterstraße, d.h., mit Kindern nicht empfehlenswert.

Gaststätten: Haiderhof, nettes, gemütliches Familienwirtshaus, geöffnet Do.–So., www.haiderhof.net, Tel: +49 8651 767570.

Wegbeschreibung Vom Ausgangspunkt geht es durch den Gastgarten des Haiderhofs und dann immer am Bach entlang, solange man Lust hat. Badesachen im Hochsommer einpacken!

