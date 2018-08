Der Ruf der Berge hallt wi(e)der

Jetzt wird gejodelt: Groß und Klein entdecken alte Liedkunst für sich.

Wer am Donnerstag-Vormittag den Untersberg erklimmt, den empfängt unweit des Gipfels ein fröhliches Gejodel: Die Musik- und Tanzpädagogin Anita Biebl unterweist dort Anfänger wie Fortgeschrittene in diese uralte Form des alpenländischen Gesangs, der einst zur Verständigung von Alm zu Alm oder vom Berg runter ins Tal diente. Jung und Alt, Einheimische und Touristen stehen im Kreis und jodeln gemeinsam. Wieso tun sie das? „Ich spüre, dass gerade junge Leute wieder ein stärkeres Interesse am Ursprünglichen haben. Jodeln wird zum Trend“, sagt Anita Biebl, die seit 2008 Jodelkurse leitet – auch in Schulen. Die steigende Beliebtheit des Jodelns bestätigen auch die gut besuchten Jodelseminare des Salzburger Volksliedwerks auf Almen im Salzburger Land.

Das Jodeln in der Gruppe verbindet. Einmal hat sich eine Inderin spontan zur Jodelgruppe gesellt und mitgemacht, erzählt Biebl, sie war Sängerin und total begeistert. Um zu jodeln, muss man aber kein Gesangsgenie sein, betont Biebl. Es ist sogar so, dass ausgebildete Sänger am Anfang oft Schwierigkeiten hätten, weil Kraft und Sitz der Stimme beim Jodeln anders seien, man die Töne mehr „springen“ lassen müsse.

Da heißt es dann: Kopf ausschalten und hin zur Emotion. Viele denken, jodeln müsse einem im Blut liegen, man kann es aber einfach lernen, weiß Biebl, ein Erfolgsgefühl stelle sich schnell ein. Wobei auch hier gilt: Übung macht den Meister. „Die Diversität der Jodler ist enorm, vom spirituellen bis zum Kollaratur-Jodler. Je mehr ich jodle, desto mehr liebe ich es, weil es einfach so eine schöne, vielfältige Klangwelt ist“, sagt Biebl. In Sachen Musik kennt sich die 34-Jährige aus. Sie stammt aus Übersee im Chiemgau und kam zum Musik- und Tanzpädagogik-Studium mit Schwerpunkt Stimme nach Salzburg – wo sie auch blieb. „Ich habe in meiner Ausbildung auch Arien geträllert. Stärker interessiert mich aber die Stimme ohne Worte“, so Biebl. So jodelt sie nicht nur, sondern ist auch mit Beatboxen und Obertongesang im Einsatz, leitet den Laienchor Chor d’Accord und macht Soundpainting, das ist eine Dirigiersprache ohne Noten, die rein auf der Körpersprache basiert.

Auch bei ihren Jodelworkshops greift Biebl auf Körper- und Bewegungselemente zurück. Ohne Aufwärmen geht bei ihr sowieso nichts: „Ich mag es nicht, wenn man gleich mit der Stimme beginnt. Der Körper ist das Instrument.“ Deshalb startet sie ihren Unterricht mit Bodypercussion, Beatboxen, Gruppenspielen und dergleichen. Zum Schluss gibt’s auch ein Jodel-Diplom – wer jetzt an Loriot denkt, dem sei gesagt: Biebls Jodel-Schule verläuft dank des Temperaments der Lehrenden ziemlich lebendig.

Von Petra Suchanek