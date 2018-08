Großartige Szenerie: Die große Seehornrunde

Eine Tour voller Attraktionen im Herz der Berchtesgadener Alpen. Tosende Wasserkaskaden inklusive.

Die Rundtour über das 2321 Meter hohe Seehorn gehört zu den attraktivsten Touren der Region. Man kommt mit dem Aufzählen der Goodies kaum nach: Die Kallbrunnalm ist die größte Genossenschaftsalm der Region, eigene Käserei inklusive. Am Weg zum Gipfel kommt man beim fast kreisrunden, namensgebenden Seehornsee vorbei und beim – meist ziemlich einsamen – Abstieg über die Hochwies wird man von tosenden Wasser-Kaskaden begleitet. Dann noch der von den wilden Abstürzen des Seehorns begrenzte Dießbachstausee, der das Kraftwerk tief unten im Saalachtal antreibt. Und alles mitten in der großartigen Szenerie im Herz der Berchtesgadener Alpen samt berühmter Nachbarn wie Steinberge, Watzmann oder Hundstod.

Ausgangspunkt:

Parkplatz (gebührenpflichtig) Waltlmühlsäge (980m). Zufahrt von Weißbach/Lofer auf der Hirschbichlstraße bis zum Fahrverbot.

Route:

Vom Parkplatz wenige Schritte auf der Straße retour zur Abzweigung Baustadl (1005m). Dann auf der Almstraße hinauf bis auf den Scheitelpunkt auf der Kallbrunnalm (Wegweiser). Hier beginnt der Steig auf das Seehorn. Dieser führt durch typisches Karstgelände (lichter Wald, Latschen) nach Osten hinauf zum See, dann durch eine kurze Felsrinne auf die freie Gipfelflanke und zum Kreuz. Nun nach Norden die Kematenschneid entlang bis zum Wegweiser (2163m). Hier nach Osten zur schön gelegenen Gamsweide „Hochwies“ absteigen. Dieser Steig verläuft etwas ruppig über zerklüftetes Karstgestein, am besten hält man sich entlang des Baches und quert erst kurz vor der kleinen Steilstufe auf den markierten Weg nach rechts (orographisch) aus. Von der Hochwies führt der Steig nun weiter nach Süden an sehenswerten Wasserfällen vorbei zur Abzweigung „Ingolstädter Haus“ (1725m) und zur Mitterkaseralm (Materialseilbahn). Ab hier wird es gemütlich: Bergauf-Bergab folgt man dem schmalen Fahrweg entlang des Südufers des Dießbachsees, quert die Staumauer und gelangt so wieder auf die Kallbrunnalm. An der Käsehütte vorbei nach Norden zur Abzweigung „Seehorn“ und am Anstiegsweg retour zum Parkplatz.

Variante:

An- und Abstieg vom Parkplatz Waltsmühlsäge zur Kallbrunnalm sind ziemliche Hatscher. Am besten bewältigt man die Strecke mit dem Mountainbike. Das ist knieschonender und spart gut zwei Stunden. Die Route ist für MTB-Touren ausgeschildert. Achtung: Bei der Abzweigung des Steiges zum Seehorn muss man die Radln im Wald möglichst „kuhsicher“ deponieren.

Wissenswertes

Anforderung: Technisch einfache, aber konditionell anspruchsvolle Bergtour. Trittsicherheit notwendig. Anstieg Seehorn 1350 Höhenmeter, 4,5 Stunden. Gesamt 1500 Höhenmeter und 9 Stunden. Mit MTB rund 2 Stunden kürzer.

Ausrüstung: Wanderausrüstung, MTB vorteilhaft.

Karte: AV-Karte BY21, „Nationalpark Berchtesgaden“, 1:25.000.

Literatur: Kühnhauser, AV-Führer „Berchtesgadener Alpen“, Verlag Rother, München 2009.

Einkehr: Käsehütte

www.naturpark-weissbach.at/kallbrunnalm