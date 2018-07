Ozon hat Saison – und kann uns belasten

Ozon bildet in 15 Kilometern Höhe eine Schutzschicht rund um die Erde. Doch im Sommer wirkt das Spurengas auch belastend.

Sommertage mit viel Sonnenschein und Hochsommerhitze bedeuten nicht nur Badewetter und Freizeitspaß für viele Menschen, sondern auch Hochsaison für Ozon. Dieses aus drei Sauerstoffatomen zusammengesetzte Spurengas wirkt auf unserem Planeten sehr unterschiedlich: Höchst willkommen ist es in der Stratosphäre, jener Schicht in rund 15 bis 50 Kilometern über der Erdoberfläche also, wo die Luft extrem trocken ist und wo die Temperaturen mit zunehmender Höhe wieder ansteigen. Der ultraviolette Anteil des Sonnenlichts liefert dort genug Energie, um Sauerstoffmoleküle zu spalten. Die einzelnen Sauerstoffatome können sich dann wieder zusammenschließen und eine weitreichende Ozonschicht bilden.

Für das Leben auf der Erde ist diese Schicht extrem wichtig, da ein großer Anteil der schädlichen UV-Strahlung vom Ozon aufgenommen wird und somit nicht mehr zur Erdoberfläche gelangen kann. Die Strahlung wird lediglich in Wärme umgewandelt, was übrigens auch Grund dafür ist, dass die Temperatur innerhalb der Stratosphäre um bis zu 60 Grad höher ist, als an der Obergrenze der Troposphäre, jener Schicht, in der sich unser Wetter zum Großteil abspielt. Ozon ist also nicht immer etwas Schlechtes, zumindest nicht in dieser Höhe.

Es gibt aber auch jenes Ozon, das sich in unserer Atemluft durch die Reaktion von Stickoxiden (z.B. aus dem Verkehr) mit Sauerstoff unter dem Einfluss von Sonnenlicht bildet. Das ist das zweite, sehr gegensätzliche Gesicht. In größeren Mengen kann es nämlich zu Reizungen der Atemwege führen. Mit dem Verzicht auf unnötige Fahrten mit dem Auto kann freilich jeder von uns im Kleinen und ganz persönlich im Alltag zu einer Reduktion von bodennahem Ozon beitragen.

Aktivitätstipp:

Hochsommerliche Temperaturen laden zum Sprung ins kühle Nass ein. Günstige Bedingungen herrschen auch für Touren im Gebirge – dabei auf die Möglichkeit von Wärmegewittern an den Nachmittagen achten!

Die Woche

Unter Hochdruck stellt sich überwiegend sonniges, oft stabiles Sommerwetter ein. Im Bergland ist die Luft anfälliger für Gewitter.