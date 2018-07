Urlaub zuhause: Kost’ nix und ist gut

Das Geld ist knapp, die Lust, etwas zu unternehmen groß? In und um Salzburg gibt es einige kostenlose Freizeitangebote.

Gratis baden: Kostenlosen Badespaß bietet in der Stadt Salzburg der Badesee Liefering. Am Wallersee kann man im Naturstrandbad bei Zell und im Strandbad Seekirchen gratis baden (Achtung Parkgebühren), am Wolfgangsee im Strandbad St. Gilgen.

Wer nur plantschen will, dem stehen auch folgende Flussbadestellen zur Verfügung: die Römerbrücke in Vigaun, das Felsenbad in Faistenau, die Mündung der Königseeache in Rif und die Lammermündung in Scheffau – und in Gneis der Almkanal.

Open-Air-Kino: Die Siemens-Festspielnächte am Kapitelplatz zeigen von 27. Juli bis 30. August aktuelle und vergangene Festspielproduktion auf Großbildleinwand. Für Kinder gibt es am Nachmittag Programm. Gratis sind auch das Sommerkino im Volksgarten und im Stadtwerk Lehen.

Theater und Kunst: Bis 12. August tourt das Salzburger Straßentheater durchs Land – mit zwei Vorstellungen (fast) täglich (https://www.strassen.theater) – Spenden sind erbeten. Wer bildende Kunst mag, der kann durch Salzburgs Galerien schlendern und an den Gesprächen, Stadtspaziergängen und Tagen der offenen Tür der Sommerakademie für Bildende Kunst teilnehmen (www.summeracademy.at).

Musik und Sport: Mittwochs spielen Live-Bands beim „Acoustic Summer“ im Rockhouse gratis auf (bis 26.August) – Liegestühle und Palmen sorgen für „Summerfeeling“. Im Volksgarten bietet „Live im Park“ ab 25. Juli ein buntes Musik- und Sportprogramm (liveimpark.at).

Die „Kulturschiene“ präsentiert auch im Sommer Straßenkunst am Bahnhofsvorplatz. Wer Lust auf Bewegung hat, der kann bei „Bewegt im Park“ kostenlos schwitzen (www.bewegt-im-park.at).

Von Petra Suchanek

Am Bild: Live im Park 2018bringt auch heuer wieder viel Live-Musik und trendige Sportarten zum Austesten in den Volksgarten. Start ist diesen Mittwoch, 25. Juli. Foto: Wildbild/Kathi Leissing