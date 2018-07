Der falsche Platz für Schlamperei

Der Fall Roland Krenn ging durch alle Medien und hielt ganz Salzburg in Atem.

Das mysteriöse Verschwinden, das Auffinden seines Leichnams in einem oberösterreichischen Bauernhof und der spektakuläre Mordprozess hielten Salzburg in Atem. Nicht ganz so genau hingesehen hat die Öffentlichkeit bisher beim Verfahren um die Erbschaft. Die ist millionenschwer.

Es gibt zwei Frauen, die Ansprüche stellen. Sowohl die Schwester wie auch die Ex-Freundin haben ein Testament, das sie als Universalerbinnen ausweist.

Das Gericht hat in erster Instanz eine Entscheidung gefällt, die nach SF-Recherchen in einem ganz schlechten Licht erscheint. Bei der Urteilsfindung passierten unerklärliche Fehler.

Es wurden Gutachten ignoriert, die tragende Zeugenaussagen als falsch entlarvt hätten, es wurden Unterschriften akzeptiert, die keiner konkreten Person zuordenbar sind, und es wurden Anträge abgelehnt, die ganz wesentlich zur Klärung beitragen hätten können.

Es geht ausdrücklich nicht darum, die Justiz pauschal zu kritisieren. Es ist aber manchmal wichtig den Finger in die Wunde zu legen. Weil genau das oft heilsam wirkt. In der Berufungsverhandlung werden sich Richter und Staatsanwalt jedenfalls keine Blöße mehr geben.