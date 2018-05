Unterkofler räumt auf

Neos-Stadträtin Barbara Unterkofler zeigt ein halbes Dutzend Beamte an. Es geht um den Energiebezug der Stadt: Wollte man etwas vertuschen?

Noch ist das längst ausgeuferte Strafverfahren zu den Finanzspekulationen der Stadt nicht abgeschlossen, da erhält die Korruptionsstaatsanwaltschaft neue Post aus Salzburg. Die Magistratsdirektion schickt demnächst 15 Aktenordner zur Causa Energie-Lieferverträge der Stadt nach Wien. Mehrere Sachverhaltsdarstellungen gegen ein halbes Dutzend Beamte hat die Justiz bereits.

Energielieferungen um 6 Millionen Euro

Im Zentrum der Vorgänge steht Neos-Baustadträtin Barbara Unterkofler, die in ihrem Ressort mit eiserner Hand aufräumt, wie interne Dokumente zeigen. Unterkofler fühlt sich von ihren Führungskräften „belogen“ und hintergangen. Es geht um eine Altlast aus der roten Ära der Stadtregentschaft. Die Stadt bezog jahrelang Strom und Energie nur aufgrund einer Grundsatzvereinbarung mit der Salzburg AG, obwohl diese Leistung längst auszuschreiben gewesen wäre. Es geht immerhin um eine Größenordnung von 5,65 Millionen Euro. Als der Vertrag 2005 auslief, wurde er abermals bis 2007 verlängert. Bereits damals war die Rechtsmeinung der Magistrats- und der Baudirektion eindeutig: Man muss das ausschreiben. Dann schaltete sich aber offenbar die Politik ein, wie vermutet wird. „Möglicherweise hat ja der rote Landesrat den roten Bürgermeister angerufen und daran erinnert, dass die Salzburg AG das eigene Unternehmen ist“, schätzt man im Umfeld von ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner.

„Weiterbestellen oder 460.000 Euro Mehrkosten“

Fakt ist, dass weitergeliefert wurde. Auch beim Land soll übrigens ein Liefervertrag mit der Salzburg AG bestehen, der auf keiner Ausschreibung beruht. Ende 2017 wurde das Thema in der Stadt abermals virulent. Preuner veranlasste auf Drängen Unterkoflers eine rechtliche Prüfung – Mitte des Jahres werden nun Offerte eingeholt.

Im Zuge der Prüfung wurde auch ein pikantes Detail bekannt. Demnach bot die Salzburg AG die Energielieferung für das laufende Jahr „zu bestimmten Preisen, sofern die Beauftragung bis 20. Jänner 2018 erfolgt“ – sonst „würden für die Stadt Mehrkosten in Höhe von 460.000 Euro (Wegfall von Optimierungspotenzial entstehen“ (MD-Bericht 12.4.2018).

Mit der Chefin per WhatsApp im Kontakt

Barbara Unterkofler wirft ihren Mitarbeitern vor, sie hätten ihr „bewusst“ Informationen und Akten vorenthalten. Eine Juristin der Baudirektion deponierte im Auftrag Unterkoflers sogar „maßgebliche Akten bei einem Rechtsanwalt“ außerhalb des Magistrats (Protokoll Stadtratskollegium). Die Stadträtin rede mit den Beamten nicht mehr, wird kolportiert. Jedenfalls kontaktierten die Bediensteten ihre Chefin per WhatsApp, um ihr die Vertrauensfrage zu stellen. Worauf Unterkofler mit barschen E-Mails antwortete. Ihre Aufgabe seien keine „Vertrauensprüfungen“, sie habe „rechtskonform vorzugehen“, schrieb sie. Ihrem Spitzenbeamten warf sie vor, „den wahren Sachverhalt nicht offen gelegt und mich schriftlich und mündlich belogen“ zu haben. Die Neos haben eine Kontrollamtsprüfung beantragt, das Kollegium beschloss die Prüfung disziplinarrechtlicher Schritte.

SPÖ ruft Unterkofler „zur Räson“

Die SPÖ kritisiert Unterkofler. Sie eskaliere, liefere „keine stichhaltigen Beweise“, so Vizebürgermeister Bernhard Auinger. In einer E-Mail an alle Regierungskollegen ruft er die Neos-Stadträtin auf, „dringend wieder zur Räson zu kommen“. Maßregelungen sind Unterkofler nicht unbekannt, zumal ein Männer-Triumvirat ihr die großen Bauagenden entzog. Dem SF gegenüber meinte Unterkofler, sie sage „definitiv nichts zu internen Angelegenheiten“. Ihr Verhältnis zu den Beamten sei nicht zerrüttet. Es empöre sie aber, „dass andere damit Schlagzeilen machen wollen.“

Sonja Wenger