Weltrettung mit Wein

SF-Karikaturist Seli stellt in der Galerie Rettenbacher „Kunst und Wein“ aus.

Mit seinen feinsinnigen Karikaturen übersetzt Thomas „Seli“ Selinger allwöchentlich die Texte von SF-„Zuckergoscherl“ Mareike Fallwickl in Bilder. Doch Seli ist nicht nur der heiteren Muse zugeneigt. „Ich habe eine lustige Seite, es gibt aber auch den ernsteren, weitblickenderen Seli“, erklärt er. Letzteren kann man in der Galerie Rettenbacher „Wein & Kunst“ in der Neutorstraße 49 der Stadt Salzburg kennenlernen.

Dort zeigt Seli noch bis 7. Juli seinen Zyklus „Den Apollonen dürstet“, ein Kunstprojekt, in dem es um nicht weniger als um die Rettung der Welt geht. „Ich bin ein sehr positiver Mensch, mag es, wenn die Welt in Ordnung ist. Im Moment herrscht so viel Unordnung. Deshalb habe ich die Apollonen erschaffen, die die Dinge zum Guten wenden“, sagt Seli.

Präsentation vom Kremser Goldybird-Wein am 6. Juni

Nicht nur seine Karikaturen, auch seine expressionistischen Bilder sollen zum Betrachter sprechen, eine Botschaft vermitteln. Eigentlich wollte Seli Regisseur werden, heute erzählt er Geschichten mit seiner Hand, mit Pinsel und Farbe. Für seinen „Apollonen“-Bilderzyklus verfasste er gleichsam ein Drehbuch. Dass Seli in der Galerie Wein & Kunst ausstellt, kommt nicht von ungefähr.

Mit Galerist Günther Rettenbacher verbindet ihn die Liebe zum edlen Tropfen, ist Seli doch auch privater Sommelier und Weinsammler. Und schließlich ist der Rebsaft das Lebenselixier der „Apollonen“.

Tipp: Präsentation Goldybird-Wein am 6. Juni, 19 Uhr, für den Seli das Etikett gestaltete.

Info: www.seli.at