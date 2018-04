Schluss mit dem Plastik-Wahnsinn

Es ist Zeit für ein Flaschenpfand – und auch über Strafen für wildes Wegwerfen von Plastikmüll gehört geredet.

Die Umweltbilanz von Plastik ist grottenschlecht, die Bilder von verunreinigten Meeren und erstickten Tieren drücken aufs Gemüt. Die westliche Welt hat dem Kunststoff auch schon den Kampf angesagt, zumindest in der Theorie. Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Man frage nach bei den Müllmännern in Stadt und Land Salzburg – die klauben gerade wieder tonnenweise Plastikflaschen und Verpackungen aus Wiesen, Sträuchern und Wäldern.

Auch wenn es nur die wenigsten offen zugeben, viele von uns werfen ihren Müll gerne einfach mal über die Schulter oder aus dem Autofenster. Darüber kann man den Kopf schütteln oder schimpfen, man kann Informationskampagnen fahren oder an die Kinderstube appellieren – all das bringt nur leider nix.

Stattdessen ist es Zeit über Strafen zu reden. Wer erwischt wird zahlt, und zwar ordentlich. Und beim zweiten Mal das Doppelte. Das hilft in Städten, wo sich niemand mehr einen Kaugummi auszuspucken traut, und das hilft – wenn entschlossen exekutiert – auch bei uns.

Heimische Supermärkte gerieren sich als gewissenhafte Plastikvermeider. Sie sind allerdings auf halben Wege stecken geblieben. Während die Tragetaschen nur noch in der Papierversion erhältlich sind, gibt es die österreichischen Äpfel ausschließlich in Plastik eingeschweißt.

Und dann ist da die Sache mit den Flaschen. Wir bevorzugen jene aus Kunststoff. Kurioserweise ist auf Glas ein Pfand zu entrichten und auf Plastik nicht. Das ist unlogisch. Einige Kilometer weiter, in Bayern, ist es umgekehrt. Was etwas wert ist, wird nicht so leicht weggeworfen – so die dortige Erfahrung. Bei den Nachbarn finden die meisten Flaschen den Weg zurück in den Supermarkt.

Im gleichen Schritt sollte man Einwegflaschen durch Mehrweggebinde ersetzen. Denn ganz ohne Plastik wird es nicht so bald gehen. Hochwertige Plastikflaschen sind immerhin bis zu 40 Mal wiederbefüllbar.

Mit dem Plastik ganz anders umzugehen ist ein ökologisches Gebot der Stunde. Denn dieser Müll vergeht nicht auf natürlichem Wege, er bleibt. Ein gewisses Bewusstsein dafür haben die meisten bereits entwickelt. Im Weg steht vor allem die Bequemlichkeit. Mit Anreizen alleine wird es nicht gehen, man muss auch dort ansetzen wo es wehtut – bei der Geldtasche.

Von Michael Minichberger