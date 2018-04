Firnausflug auf den Hochkönig

Die Vierrinnenscharte ist ein kurzer Halbtagesausflug für Firnliebhaber, denen ein früher Aufbruch nichts ausmacht.

Auf der Südseite des Hochkönigs gibt es eine ganze Reihe lohnender Firntouren. Die sogenannte Taghaubenscharte über die Erichhütte in Dienten ist sicher die leichteste, bekannteste und am häufigsten besuchte dieser Skitouren. Es gibt aber auch echte „Hämmer“ wie beispielsweise das Weißkar. In Sachen Schwierigkeit zwischen Taghaubenscharte und Weißkar, mitten im dolomitenähnlichen Gewirr der Mandelwände gelegen, befindet sich die Vierrinnenscharte: Ein kurzer Halbtagesausflug für Firnliebhaber, denen ein früher Aufbruch nichts ausmacht. Der ist aufgrund der Südausrichtung zwingend notwendig.









Ausgangspunkt

Parkplatz (1509 m) beim Arthurhaus. Zufahrt mit dem Auto von Mühlbach am Hochkönig über die Mandlwandstraße. Die eigentlich naheliegende Möglichkeit, mit dem Postbus anzureisen funktioniert nicht, der erste Bus erreicht das Arthurhaus kurz vor neun Uhr, was für den Aufbruch zu einer Firntour eindeutig zu spät ist.

Route

Anstieg vom Arthurhaus nach Nordosten auf dem Sommerweg Richtung Mitterfeldalm. Hinter dem kleinen Wäldchen (zirka auf 1600 m) verlässt man den Weg bergwärts und man steigt über die Vierrinnensandn in die zunehmend steiler werdende Rinne auf. Zum Schluss sehr steil und enger werdend in den linken oder rechten Ast des Kars bis zum Endpunkt auf rund 2300 Meter Seehöhe. Abfahrt wie Anstieg.

Variante

Für jene, denen die Vierrinnenscharte zu steil erscheint, ist die kurze Firntour auf den Brandholzriedel eine schöne Alternative. Man startet beim Hochkeilhaus (Mandlwandstraße) und folgt einige Meter der Lifttrasse bis man spätestens bei einer Almstraße den Graben des Schmaltales queren kann. Von hier immer bergauf, zum Schluss steiler, bis zu einem markanten Felsen auf ca. 2050 m Seehöhe. (700 Höhenmeter, 2 Std.) Abfahrt wie Anstieg.

Wissenswertes

Anforderung: Kurze, im oberen Bereich auch steile Firntour. 800 Höhenmeter und 2 Stunden im Anstieg. Rechtzeitig aufbrechen!

Ausrüstung: Skitourenausrüstung, Harscheisen, Skihelm.

Karte: AV-Karte Nr. 10/2 „Hagengebirge – Hochkönig“, 1:25.000 mit Nebenkarte „Mandlwand“ 1:12500.

Literatur: Clemens M. Hutter/Thomas Neuhold, „Skitourenatlas Salzburg-Berchtesgaden“, 2. Auflage, Pustet, Salzburg 2014.

Einkehr: Arthurhaus, www.arthurhaus.at

Lawinenlagebericht: www.lawine.salzburg.at