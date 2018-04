Bauern als „Pop-Stars“

Der Kernei-Bauer zeigt es vor: So erobert das Land auch die Stadt.

Von der prallen Birne bis zum glasklaren Birnendestillat ist es ein weiter Weg. Soll sich der Obstbrand nationalen Kennern stellen, muss er alle Stückeln spielen. Der Kernei-Bauer aus Anthering holte mit seinem Birnenschnaps 2016 das Bundessieger-Prädikat. Auch im Vorjahr fuhr er mit seinen Bränden sieben Medaillen ein. Wie er brennt und was seine Kniffe sind, zeigt Alfred Muckenhammer schon bald den Besuchern seiner Kernei Mostschenke. „Die Schaubrennerei werden wir Anfang, Mitte Mai eröffnen“, so der Kernei-Bauer Für die Antheringer Bauernfamilie gehören Neuerungen einfach dazu. „Wir gehörten zu den ersten Direktvermarktern im Land“, so Muckenhammer, der mit seinen Speck, Wurst- und Schnapsprodukten auch von Christkindlmarkt und Rupertikirtag kaum mehr wegzudenken ist.

Kundschaft aufs Land locken

Kein Wunder, dass die Familie auch im „’s Fachl“ in der Kaigasse 13 seit Jahren ein Verkaufsfach befüllen. Da würden immer wieder neue Kunden auf ihn aufmerksam und darauf komme es letztlich an. Der Kernei Bauer ist einer von 20 Bauern, die in einem Nebenraum des „’s Fachl“ derzeit ihre Produkte ausstellen, zum Probieren anbieten und verkaufen. „Die Kunden, die in den Pop-Up-Laden kommen, möchten wir auf unseren Höfen wiedersehen“, beschreibt Willi Huttegger im Namen der Salzburger Direktvermarkter die Zielrichtung. In dem Laden hat man die Gelegenheit, den einen oder anderen Bauern selbst kennenzulernen.

„Ein Gesicht zum Produkt“

„Man will ja gerne ein Gesicht zum Produkt haben“, sagt Pop-Up-Aussteller Martin Hinterhauser, der mit seinen Eltern und der Schwester von der Imkerei mit 400 Bienenstöcken in Dorfbeuern lebt. Er erzählt Kunden, wie die Familie welche Sorte Bio-Honig produziert und warum sie mit den Bienen herumreisen, etwa nach Niederösterreich oder in die Steiermark, um besondere Honige herzustellen. Wie sich Hinterhausers Honig wiederum mit gebrannten Mandelstückchen auf Schafkäse macht, erfährt man neben Hinterhausers Verkaufsregal. „Honig und Käse sind zusammen ein Gedicht“, meint der Aberseer Schafbauer, Ex-Agrarlandesrat Sepp Eisl über diese Kreation. Die beiden Bauernfamilien arbeiten schon Jahre zusammen und punkten damit. Genauso wie die 240 Heumilchbauern, die der im Trumer Seenland gegründeten „BioArt“ Heumilch liefern. Sie brachten kürzlich die erste Bio-Heumilchschokolade auf den Markt. Zu testen im Pop-Up-Bauernladen bis 6. Mai.

Infos zum Bauernladen: www.salzburgschmeckt.at

Von Sabine Tschalyj