Wenn die Moral vor die Hunde geht

Das Salzburger Landestheater blickt ab dem Herbst in Abgründe.

Der moralische Konsens gerät in unserer Gesellschaft zunehmend ins Hintertreffen, ortet man am Salzburger Landestheater. Deshalb widmet Intendant Carl Philip von Maldeghem die Spielzeit 2018/19 dem Amoralischen.

In den einzelnen Sparten – Schauspiel, Oper, Ballett, Junges Land – werden die Grenzen der Moral ausgelotet, alternative Lebensentwürfe, Sehnsüchte und Realitäten vor den Vorhang geholt. Nun ist es natürlich nicht so, dass die Welt immer gut und frei von Begehrlichkeiten war. Das Streben nach mehr ist dem Menschen gleichsam in die Wiege gelegt. Manch einer geht dafür über Leichen, die meisten wissen sich gottlob zu beherrschen.

Ben Becker eröffnet die Spielzeit als „Caligula“

Beispiele für amoralisches Handeln finden sich reichlich in der (Theater-)Geschichte, etwa der römische Kaiser Caligula. Sein paranoider Terror brachte ihm den Ruf eines brutalen Tyrannen ein, doch schaffte er es damit, den letzten Widerstand der alten Aristokratie zu brechen. Bei der Besetzung der Titelpartie landete das Landestheater einen Coup: Ben Becker wird die Spielzeit als Caligula eröffnen.

Zu Caligula gesellt sich zudem Hamlet, bekanntlich auch keiner mit großen moralischen Bedenken. Horváths „Geschichten aus dem Wienerwald“, Hesses „Steppenwolf“ und Dostojewskis „Brüder Karamazov“ sind weitere Klassiker der Literaturgeschichte, die in der Sparte Schauspiel zur Aufführung kommen.

Dazu steuert Elfriede Jelinek mit „Ein Licht im Kasten“ Zeitgenössisches bei, eine Uraufführung John von Düffels über Harvey Weinstein und dessen Familiengeschichte erfolgt im Rahmen des Autorentheaterfestivals „Freispiel“, welches das Landestheater initiiert hat.

In der Oper sind Massenets „Manon“ und „Der Prozess“ von Philip Glass nach Motiven von Kafka hervorzuheben. Und das Stille-Nacht-Jahr wird bekanntlich mit einem modernen Märchen in der Felsenreitschule gefeiert – Amoralisches wird da wohl eher ferngehalten.

Jetzt im April: Premiere von Hindemiths „Cardillac“

Nicht so im April – da wird bereits jetzt schon in Hindemiths „Cardillac“ gemordet, dass einem angst und bange wird. Alle Spuren führen zum Goldschmied Cardillac, die Opfer kauften alle Schmuck bei ihm. Je stärker ihn die Indizien belasten, desto begehrter werden seine Geschmeide.

Amélie Niermeyer wird Hindemiths Oper, die auf E.T.A. Hoffmanns „Fräulein von Scuderi“ basiert, inszenieren. Sie interessieren „die Mechanismen sehr, die den Hype um Kunst ausmachen“. Die Premiere ist am 21. April.

Von Petra Suchanek

Foto: Christina Baumann