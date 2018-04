So schmeckt’s auf der neuen Steinterrasse

Teuer und gut – Was Salzburg mit Venedig verbindet

Die Hassliebe der Einheimischen zum Hotel Stein, exakt beschrieben: „Die Salzburger sind in diesem Haus nicht immer sehr gut behandelt worden. Man ist zwar auf die Terrasse hinaufgegangen – des Ausblicks wegen, wenn man Besuch gehabt hat – aber man ist sehr oft enttäuscht worden, wenn es um die Qualität und das Service gegangen ist“. Margot Weinhofer kann als erstklassige Zeugin gelten, sie ist die Direktorin des Hotels. Und sie beschließt in „Salzburg heute“ ihre offenherzige Selbstkritik mit einer Art Einladung: „Das wird jetzt sicher nicht mehr passieren“.

Ein Jahr hätte die Renovierung des Hotels Stein dauern sollen, zwei sind es geworden. Die Kosten stiegen auf „einen zweistelligen Millionenbetrag“. Da muss man ja froh sein, dass sich jemand das antut. Rinaldo Invernizzi ist Kunstmäzen und Unternehmer, ihm gehört in Murano bei Venedig der älteste, familiengeführte Glasproduktions-Betrieb der Welt, seit 1295. Dagegen ist die Gaststätte zum Stein, erstmals erwähnt 1399, fast jung. Das alte Haus bekam ein neues Motto: Salzburg trifft Venedig. Wobei der frühere Stadtteil Stein der Lagunenstadt näher liegt als die 270 Kilometer Luftlinie vermuten lassen. Alte Ansichten zeigen, wie einst die Salzach den Fuß der Häuserreihe am Giselakai umspülte, als sei es ein Palazzo.

„Kennen Sie schon den neuen Eingang?“ fragte die Rezeptionistin und führte uns zum neuen Lift. Vieles ist anders geworden, vieles auch schöner. Vor allem das Glas: blaue Skulpturen, blaue Luster, blau wie die Lagune. Auch im Dachrestaurant sind die Lampen einen Blick wert – ja, wenn man den von der Aussicht losreißen kann. Sonnenbeleuchtete Ansichtskarte in Echt. Innen die Möbel sind bunt und bequem, draußen hinderte uns die Kälte noch am Probesitzen.

Man bezahlt beim Frühstück die Aussicht mit. Die vier Modelle reichen von 26 bis 37 Euro. Wählbar ist auch Kaffee mit nur einer Speise, aber das ist auch nicht billig. So entschieden wir uns zur Orgie: alles kam auf den Tisch, jeder probierte.

Smoothies eröffneten, schön fruchtig, nicht süß. Kaffee und Tee waren tadellos, man kann nachordern ohne Aufpreis. Gebäck lag in Stoffsackerl, darunter das in Wien so heißgeliebte Brot der Bäckerei Joseph (das man auch unten in der bunten Bistro-Bäckerei kaufen kann). Die Damen kosteten, ja in Ordnung – aber es löste keine spitzen Begeisterungsschreie aus. Die Eier waren merklich frisch zubereitet, die Sauce Hollandaise zu den Eggs Benedict wirkte angenehm leicht und säuerlich. Der Porridge war gut durchzogen, das griechische Joghurt der erhoffte Gaumenschmeichler. Die Dekoration erfreute, meist Beeren und Früchte, so lag neben dem saftigen Beinschinken ein attraktives Chutney. Die Marmeladen hatten die Qualität von gut hausgemacht. Also: Teuer das Frühstück, aber gut. Und das Service? Tatsächlich geschwind und freundlich.

Es gibt auch eine Abendkarte für das Dach-Restaurant, das übrigens Seven Senses heißt. Aber es wird schwer sein, diesen Namen auch durchzusetzen. Für die Salzburger bleibt’s wohl für immer bei der Steinterrasse.

Hotel Stein, Giselakai 3-5, 5020 Salzburg, Tel. 0662/874 346-0, www.hotelstein.at