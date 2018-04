Salzburg unter Strom

Das City Beats gilt aktuell als der „Place to be“. Was es anders macht als die Konkurrenz.

An den Wochenenden stehen die Jungen abends Schlange in der Griesgasse. Ihr Ziel ist das City Beats, der Club unten im Sternbräu, der zweieinhalb Jahre nach seiner Eröffnung als das Szenelokal Salzburgs gilt – obwohl es Eintritt verlangt und die Konkurrenz seine Gäste kostenlos einlässt.

Franz Busta weiß, was an seinem Club zieht: „Einfach aufsperren ist zu wenig. Die Leute wollen unterhalten werden.“ Und das richtig: Eine Ibizaparty veranstalten und dafür zwei Palmen aufzustellen, bringe nichts. Der City-Beats-Chef hat deshalb ein eigenes Eventteam aus jungen Leuten engagiert, die wissen, was ihresgleichen gefällt.

Und das wäre? „Du musst die Leute heute permanent unter Strom halten. Ein DJ reicht nicht, man braucht zwei. Wir haben auch eine aufwändige Lichttechnik, Tänzer oder andere Einlagen. Wir versuchen uns ständig zu verändern, nichts Altes zu machen“, sagt Busta.

Zehn verschiedene Eventkonzepte gehen im City Beats über die Bühne, darunter vier HipHop-Party-Reihen inklusive Deutschrap, aber auch eher Kommerzielles wie die „Retro Trash Party“ mit Musik der 90er und 00er Jahre.

In einer kleinen Stadt wie Salzburg müsse man verschiedene Genres bedienen, weiß Busta, der seit über 20 Jahren im Geschäft ist. 1999 startete er mit der „Emotion Bar“ in Salzburg-Nord, leitete weitere große Nachtlokale am Stadtrand, bevor er die Gelegenheit bekam, in der Altstadt mit City Beats aktiv zu werden.

Die Menschen lassen sich das Fortgehen etwas kosten

Bis zu zwei Mill. Euro flossen in die Einrichtung des Clubs. Busta: „Ich möchte mit dem City Beats nicht rausholen, was geht und dann zusperren, wie es viele machen. Der Club soll auch über meine Zeit hinaus bestehen.“

Die Auflagen vom Denkmalschutz waren hoch, führt doch die historische Stadtmauer am Lokal entlang. Diese fügt sich gut ins moderne Ambiente ein. Die Ausstattung ist edel und massiv: Man sei ja keine Diskothek, es könne überall getanzt werden.

Inklusive Security-Personal beschäftigt Busta bis zu 30 Mitarbeiter, er führt den Club mit seiner Partnerin Bozana Jonjic. Ein Betrieb dieser Größenordnung muss sich finanzieren, deshalb ist Busta – seit Jahren Nichtraucher und Anti-Alkoholiker – stets „als graue Eminenz im Hintergrund“ anwesend. Er will wissen, wie die Events ankommen.

Einlass gibt es bei Busta im Unterschied zum Rudolfskai erst ab 19 Jahren, bei manchen Events ab 18. Anfangs gab es auch einen Dresscode, das ist nun lockerer. „Als ich merkte, dass ich beim Kapperlverbot Prominente abweisen musste, hab ich es aufgegeben.“

In den 80ern ging man im Anzug fort, heute gelte schon ein T-Shirt als chic, nimmt er achselzuckend zur Kenntnis. Was sich nicht geändert habe, sei die Bereitschaft, für Alkohol Geld auszugeben. Tischreservierungen gibt es im City Beats nur gegen eine Mindestkonsumation von 35 Euro pro Person. Die Tische sind in der Regel zwei Wochen im Vorfeld ausgebucht.

Von Petra Suchanek