Häuserkampf in der Stadt

Streit um historische Bausubstanz außerhalb der Altstadt. Eine Studie stuft 350 Gebäude als nicht erhaltenswert ein. Planungsressortchef Johann Padutsch zieht sie zurück und sagt: Alles noch einmal bewerten!

Die Salzburger Altstadt präsentiert sich als städtebauliches Juwel, weil Bürger sich gegen die Zerstörung erhoben haben. Während aber in der Schutzzone „um jeden Türgriff gestritten wird“, wie Baustadtrat Johann Padutsch meint, verfallen und verkommen außerhalb der magischen Grenze zahllose Gebäude, die architektonisch ebenfalls bedeutsam sind oder zumindest eine Geschichte zu erzählen haben.

1200 Gebäude bewertet

Der Planungsausschuss hat den Baubestand nach 30 Jahren erstmals wieder bewerten lassen. Nun liegt eine 1000-seitige Studie über 1200 Gebäude vor, die 46.000 Euro gekostet hat – von Padutsch aber wieder zurückgezogen wird. „Der Akt geht zurück zum Amt. Wir werden die Methodik und die Kriterien noch einmal überprüfen, weil man bei einzelnen Objekten hinterfragen muss, warum man sie für nicht erhaltenswert hält.“ Ein Beispiel sei das ehemalige Gasthaus Ganshof in Maxglan. Baulich stark verändert, verweist der alte Gutshof dennoch auf eine lange Geschichte. 1812 erwarb ein Wirt aus der Getreidegasse die „Gürtlerhube“ und eröffnete den Gasthof Ganshof. Zur Gastwirtschaft gehörte auch eine Badeanstalt. Das klassizistische Marmorportal zeigt für Salzburg typische Details. Thomas Bernhard hat den Ganshof im Roman „Die Untergeher“ erwähnt.

Villen, Kapellen, Keuschen

Rund 350 Gebäude quer durch die Stadt haben die jungen Raumplaner vom Büro Terra Cognita als nicht erhaltungswürdig eingestuft. Sie erzählen von Wohlstand und Ansehen, Armut und Not. Es finden sich moosige, grünspanige Villen und Herrschaftshäuser von Morzg bis Aigen; vor sich hin bröckelnde Jugendstilhäuser am Straßenrand; alte Bürgerhäuser in Maxglan, Gnigl, abgewirtschaftete Bauernhäuser und verwinkelte Keuschen hinter Dornenhecken. Auch Kapellen am Wegesrand, gemauerte Scheunen und selten gewordene Häuser aus der Zwischenkriegszeit verloren das Prädikat. So etwa eine Villa an der Prälat-Winkler-Straße – ein Hauptwerk der Moderne der 1930er-Jahre in Salzburg, wie der Architekturhistoriker Norbert Mayr betont. Ein anderes Gebäude aus den 1920er-Jahren sticht märchenhaft aus dem üblichen Bausünden-Einerlei hervor: Das Haus am Eichpointweg mit seinem runden Dach ohne Bohlen und Sparren (Zollingerdach) besitzt laut Studie zwar eine „schützenswerte historische Fassade“ und „solitäre Lage“ – es fehle aber die Wirkung auf das Ortsbild.

Padutsch gegen sein Ressort

Norbert Mayrs Verein „Um+Bau+Kultur“ nennt die Bewertungskriterien „fragwürdig und fragmentarisch. Es kann nicht allein um Ortsbild, Ensemblecharakter oder formalen Denkmalschutz gehen. Man muss auch die Überlieferung kultureller Leistungen, die Identität eines jeden Stadtteils, im Auge haben“, so Mayr.

Dem pflichtet auch Johann Padutsch bei. „Das Zeitgeschichtliche wurde zu wenig berücksichtigt.“ Im Vorfeld habe die Initiative Architektur „sehr differenziert“ dargelegt, welche Rolle historische Gebäude in einem Stadtgefüge spielten. Doch sein eigenes Ressort legte sich quer. „Die Abteilung verwies darauf, dass Häuser laut Raumordnung für das Stadtbild bedeutend sein müssen. Ich habe meiner Abteilung vertraut, die hat das an sich gezogen. Wir standen zeitlich und methodisch unter Druck, am Ende war alles verhackt“, erklärt Padutsch, warum er den Prozess „behutsam neu starten“ will. Gemeinsam mit den Raumplanern von Terra Cognita.

Deren Chefin Claudia Schönegger zeigt sich befremdet. „Wir haben nur eine Erstüberprüfung gemacht. Es gab die klare Vorgabe, das nach den Kriterien des ROG zu untersuchen. Wir haben das sehr ernst genommen. Am Ende hatte ich aber das Gefühl, man unterstellt uns, wir bewerten das über Nacht und bestellen gleich auch die Schubraupe dazu.“

Knackpunkt Instandhaltungsfonds

Padutschs wichtigstes Anliegen, einen Instandhaltungsfonds wie für die Altstadt zu schaffen, findet keine politische Mehrheit. Mit 500.000 Euro dotiert, würde er Eigentümern beim Erhalt ihrer Immobilien helfen. Die SPÖ sagt, man habe nicht so viel Geld für Hausbesitzer. Lukas Rösslhuber von den Neos kritisiert die „pure Steuergeldverschwendung“. Die Studie sei unvollständig, teils schlampig. So fehlten das Henkershaus in Gneis und das Krautwächterhaus im Nonntal. Beide liegen laut Padutsch im Grünland und hätten dadurch einen gewissen Schutz vor dem Abriss.

Sonja Wenger