FPÖ: Wo ist Svazek?

Sie fehlt auffällig oft bei Diskussionen. Den Vorwurf, sich zu drücken, nennt Svazek „skurril“.

Der Wahlkampf der Salzburger Freiheitlichen hat mit der Causa Reinhard Rebhandl eine Schlagseite erhalten. FPÖ-Spitzenkandidatin Marlene Svazek fehlt auffällig oft bei Diskussionen, sagt Stunden vorher ab, lässt sich vertreten. Wie sie es indes schaffte, die aufwändige Jagdprüfung zu absolvieren, ist Gesprächsthema. Ebenso wie die aktuelle Scheu der 25-jährigen Frontfrau vor öffentlichen Podiumsdiskussionen. FPS-Kandidat Markus Steiner sagt, er sei bei „sicher elf, zwölf Diskussionen ohne Svazek“ gewesen. So veranstaltet der Verein Akzente in allen Bezirken Podien zur Wahl, um jungen Menschen einen „Austausch auf Augenhöhe“ mit Politikern zu bieten.

Nervös – unter 20 Prozent

Dem Landesjugendbeirat habe Svazek bereits im Vorhinein abgesagt, schildert ÖVP-Jugendkandidatin Martina Jöbstl. Die Mitteilung kam einen Tag nach der Einladung für den 3. April. Die Jung-Schwarzen erklären die Absenz nach vielen Fragerunden mit Schülern und Jugendlichen so: „Es dauert keine drei Fragen, bis der wunde Punkt der FPÖ angesprochen wird. Warum man Leute wie Rebhandl stützt, sich nicht stärker gegen extreme Ränder abgrenzt?“ Ein Posting von Svazek gegen LH Haslauer ärgert Jöbstl besonders. Haslauer habe laut Svazek eine Diskussion auf Puls 4 geschwänzt. Das mitgeschickte Bild zeigt einen Mann im Anzug, dessen Kehrseite hoch in den Himmel ragt, weil der Kopf im Sand steckt.

„Ich bin die Parteiführung“

Die Freiheitlichen seien ziemlich nervös, sagt ein Landtagsabgeordneter. Die ÖVP sieht sie laut Umfrage deutlich unter 20 Prozent. „Im Umfeld der letzten Landtagssitzung gab es eine Krisensitzung mit Svazek und den engsten Leuten. Es ging um Rebhandls Fahnen-Geschichte und wie das Mauthausen Komitee darauf reagiert. Dabei hat man die Strategie bekräftigt, dass man lieber nicht da ist, als sich auf offener Bühne anpatzen zu lassen. Das ist die Order aus Wien.“

Was Marlene Svazek auf SF-Nachfrage energisch bestreitet. „Die Parteiführung in Salzburg bin ich und auf Bundesebene bin ich als Generalsekretärin Teil der Parteiführung – und nein, ich erlege mir selbst keine Order auf“, so Svazek wörtlich. Ihre Regierungsmannschaft habe „Wichtigeres zu tun, als sich mit den Diskussionsveranstaltungen in Salzburg zu beschäftigen.“

Schellhorn: Wahlkampf statt Parlament

Wegen Haslauer sei die ganze TV-Diskussion geplatzt. Wenn sie fehle, komme sie ihrer Verpflichtung als Nationalratsabgeordnete nach. Während Neos-Mann Sepp Schellhorn schon „dreimal nicht bei Parlamentssitzungen war, um Wahlkampf zu machen.“ Sie absolviere viele öffentliche Auftritte, sagt Svazek. „Dass irgendjemand glauben könnte, ich drücke mich, ist in die Kategorie skurril einzuordnen.“ Alle weiteren Diskussionen wolle sie – sofern zeitlich möglich – absolvieren.

