„Der neue Hass auf Juden ist bedrückend“

Der Salzburger NS-Spezialist Ossi Plöckinger: Gesellschaften können immer wieder kippen.

Der Historiker, Germanist, Mathematiker und Lehrer am Salzburger Abendgymnasium, Othmar Plöckinger, ist einer der Herausgeber der wissenschaftlich kommentierten Ausgabe von Hitlers „Mein Kampf“, die 2016 erschien.

80 Jahre, nachdem viele Österreicher Hitler zugejubelt haben, beschäftigen uns immer noch Nazilieder und braune Facebook-Postings.

Plöckinger: Der Antisemitismus hat eine lange Tradition. Das ist über tausend Jahre so dahin gewabert. Der Judenhass wurde nicht von den Nazis erfunden, und er ist nicht mit ihnen ausgestorben. Es wäre naiv, zu glauben, es gebe nach 1945 keine Judenfeindlichkeit mehr.

Es gibt ein neues, ziemlich massives judenfeindliches Klima in Europa. Juden wandern wieder aus.

Ich habe das selbst in München wahrgenommen. Jüdische Einrichtungen, selbst Restaurants, haben heute Sicherheitsvorkehrungen wie Flughäfen, mit Gesichtsscanner, bewaffneter Security. Das ist bedrückend.

Dann muss man auch den arabischen Antisemitismus von Zuwanderern beim Namen nennen.

Den gibt es zweifelsohne. Wir haben an der Abendschule viele Studierende mit Migrationshintergrund aus dem arabischen Raum. Da tauchen dann Sachen auf, dass plötzlich einer eine Darstellung Israels anhand der „Protokolle der Weisen von Zion“ machen möchte (ein auf Fälschungen beruhendes, antisemitisches Pamphlet von Anfang 1900 über die angebliche jüdische Weltverschwörung). In den 1930er-, 1940er-Jahren haben die arabischen Intellektuellen Hitlers Rassismus weitgehend abgelehnt. Heute wird sein Buch Mein Kampf im Nahen Osten für Propagandazwecke verwendet, ähnlich wie die „Protokolle“.

Wie wurde Mein Kampf in Österreich aufgenommen?

Hitler war 1925, als das Buch erschien, in Deutschland ein Kuriosum, eine politische Randfigur, ein gescheiterter Putschist. Seipel und Seitz (österreichischer Kanzler und Wiener Bürgermeister) haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass er nach Österreich ausgewiesen wird. In Österreich hat man sich für diesen kuriosen Vogel zu der Zeit nicht interessiert.

Dafür haben sich die Österreicher nach 1938 besonders hervorgetan. Ein Mob hat Juden auf Knien die Straßen putzen lassen, Nachbarn und Nazis haben sich am Hab und Gut der Juden bereichert.

Natürlich geht es auch um Bereicherung. Experten sprechen in dem Zusammenhang von einer Wohlfühldiktatur, einer Vorteilsdiktatur, die Hitlers Nationalsozialismus für Teile der Bevölkerung gebracht hat. Viele haben mitgemacht, weil sie schlicht profitiert haben. Man sah die Chance, sich etwas zu holen, was es so nicht mehr geben würde. Diesen Raub hat man spiegelverkehrt auf die Juden projiziert, man hat sie als Schmarotzer und gierige Kapitalisten dargestellt, die am eigenen Misserfolg schuld seien. Der Antisemitismus war damals bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein omnipräsent, das galt auch für weite Teile des katholischen Milieus in Wien.

Der deutsch-israelische Historiker Michael Wolffsohn sagt, die geringe Bildung der Bevölkerung sei für die Nazis förderlich gewesen.

Zweifelsohne ist Bildung ein wesentlicher Aspekt bei der Diskussion um autoritäre und intolerante Gesellschaftsbilder, aber keineswegs der einzige. Widerspruch und Widerstand sind selbst dann, wenn sie nicht unter Lebensgefahr gewagt werden, auch eine moralische Frage. Und ein direkter Zusammenhang zwischen Bildung und Moral scheint mir zweifelhaft. Personen wie Franz Jägerstätter im positiven oder Martin Heidegger im negativen Sinne belegen das.

Wenn Menschen heute sagen: Hitler brachte Arbeit, was antworten Sie?

Der ökonomische Aspekt für die breite Unterstützung Hitlers wird seit 1945 kontrovers diskutiert. Dass man nicht wahrhaben will, dass der eigene Wohlstand oft auf Kosten anderer geht, ist wohl eine Gemeinsamkeit aller Zeiten. In den 1930er- und 1940ern war das durch die Verfolgung von Juden, Sozialisten, Gewerkschaftern und anderen Gruppen sowie durch den Eroberungskrieg besonders auffällig. Wer das damals nicht sehen wollte, hatte wenig Mitgefühl. Wer das auch heute nicht sehen will, hat wenig Verstand. Wie eine Gesellschaft mit Schwachen und Schutzbedürftigen umgeht, wie über sie gesprochen wird, ist ein gewisser Gradmesser für den Zustand einer Gesellschaft. Auch hier ist die Zeit des Nationalsozialismus mahnendes Beispiel.

Ist ein solcher Kulturbruch noch einmal möglich?

Fritz Bauer, der führende Staatsanwalt in Deutschland bei der Verfolgung von NS-Verbrechen, hat einmal gemeint, dass die Zivilisation nur eine sehr dünne Decke sei, die sehr schnell abblättert. Ich stimme ihm zu. Wenn auch vielleicht in anderer Form und in anderem Gewand, so ist Ähnliches doch immer wieder vorstellbar. Es muss dabei nicht als radikaler „Bruch“ geschehen, sondern kann in kleinen Dosen, Schritt für Schritt kommen – doch am Ende kann dasselbe Ergebnis stehen.

Sonja Wenger