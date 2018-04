Verstecktes Skitourenjuwel in Hüttschlag

Es ist eine Kultstätte für Tiefschnee- Freunde: Der Heidentempel in Hüttschlag.

Wenn ein Gipfel einen derart ausgefallenen Namen trägt wie der 2314 Meter hohe Heidentempel in Hüttschlag, liegt die Frage nahe, warum denn der Berg diesen Namen trage. Hans Toferer, Bürgermeister von Hüttschlag, vermutet, dass der Name aus der Zeit des Bergbaues im 16. Jahrhundert stamme: Im Reitalmgraben wurde Bergbau betrieben, die meisten Bergleute seien Protestanten – aus katholischer Sicht also „Heiden“ – gewesen. Daher der Name.









Für uns Skitourengeher ist der Heidentempel trotz des langen Zustieges durch den Reitalmgraben ein ausgesprochen lohnender Berg: Freie Hänge bei Pulver oder Firn. Angesichts der guten Schneelage in der aktuellen Saison auch sicher noch bis Ende April machbar; selbst wenn man die ersten Meter auf der drei Kilometer langen Reitalmstraße die Ski schon schultern muss.

Ausgangspunkt

Parkplatz Hebsanger (1297 m). Auffahrt vom Ortszentrum Hüttschlag dem Wegweiser „Reitalm“ folgen. (Im Hochwinter fallweise Ketten oder Allrad erforderlich.)

Route

Vom Parkplatz folgt man der Straße in den Reitalmgraben an einigen Lawinenstrichen (Vorsicht nach starken Schneefällen) vorbei bis zur Reitalm (1623 m). Hier nicht der Straße folgen – Wildschutzgebiet! – sondern auf der Spur Richtung Rosskarkogel nach Südosten aufsteigen.

Das Wildschutzgebiet endet am Waldrand, wo man dann nach Süden Richtung Heidentempel dreht. Es geht über Kuppen und durch Gräben südwärts, der letzte Steilaufschwung führt in einen Sattel zwischen Schönweidkogel (2238 m) und Heidentempel.

Über den breiten Rücken nach Osten auf den Gipfel. Abfahrt wie Anstieg – der verlockende Nordhang des Heidentempel darf nur bei absolut sicheren Bedingungen befahren werden, hier ist lawinenkundliches Wissen gefragt.

Variante 1

Vor dem Heidentempel noch den Schönweidkogel „mitnehmen“ – verlängert die Tour um zirka 15 Minuten.

Variante 2

Von der Reitalm nach Südosten entlang der Sommermarkierung auf den Nordrücken des Rosskarkogel und südwärts auf den 2185 Meter hohen Gipfel. (900 Höhenmeter, 3 Stunden).

Wissenswertes

Anforderung: Mittelschwere Skitour, 1000 Höhenmeter und 3,5 Stunden im Anstieg.

Ausrüstung: Skitourenausrüstung, Harscheisen.

Karte: Kompass-Kartenset Nr. 50, „Nationalpark Hohe Tauern“, 1:50.000.

Literatur: Clemens M. Hutter/Thomas Neuhold, „Skitourenatlas Salzburg-Berchtesgaden“, 2. Auflage, Pustet, Salzburg 2014.

Einkehr: Talwirt in Hüttschlag, www.talwirt.com

Lawinenlagebericht: www.lawine.salzburg.at