Warum es wieder weiße Eier gibt

Sie gehen besser zum Färben. Und kommen nicht mehr aus Legebatterien.

13,5 Millionen Eier gehen bei Spar Österreich zu Ostern über die Laufbänder der Kassen, 180 Millionen Stück sind es pro Jahr, sagt Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann. Man beziehe ausschließlich von heimischen Betrieben. 35 Prozent der Kunden greifen nach Eiern aus Bodenhaltung, 30 Prozent wollen Freilandhaltung, 25 Prozent Bioeier.

Braun und Weiß vom Freilandhuhn

Billa verkauft eigens für Ostern aufgelegte, weiße Eier, die besser zu färben sein sollen. „Sie waren lange vom Markt verschwunden, weil man die weißen Eier mit Käfighaltung, die braunen Eier aber mit Freilandhaltung in Verbindung brachte“, erklärt Christoph Buttenhauser, Geschäftsführer der Genossenschaft SalzburgerLand-Ei, die 14 Betriebe vertritt.

Illegale Käfigeier aus dem Osten

Tatsächlich hängt die Farbe des Eis vom Federkleid ab, und meist wurden weiße Hühner in tierquälerischen Legebatterien gehalten – fünf Hennen in einem kleinen Metallkäfig (Ziffer 3 auf der Ei-Kennzeichnung). Das ist seit 2012 in der EU verboten, in Österreich bereits seit 2009 (eine umstrittene Variante in gestalteten Käfigen soll 2025 auslaufen). Illegal in EU-Ostländern produzierte Käfigeier fänden jedoch nach wie vor Verwendung in der Lebensmittelindustrie – in Nudeln, Backwaren, Convenience-Produkten, weiß Buttenhauser. Salzburgs Eierbetriebe produzieren zu 60 Prozent in Bodenhaltung, der Rest ist Freilandhaltung. Vor allem die Gastronomie, wo Hotels bis zu 1000 Eier pro Woche verbrauchen, wolle günstigere Bodenhaltungseier.

Färben ohne Chemie

Die Food-Bloggerin Anke Eder aus Bürmoos hält wie einige tausend Salzburger selbst Hühner im Garten. „Ich koche viel, was übrig bleibt, bekommen die Hühner. So weiß ich, was im Ei ist.“

Die Ernährungstrainerin und Kräuterpädagogin hat auch Tipps fürs Färben ohne Chemie: Rote Rüben in Stücke schneiden, zehn Minuten aufkochen, ein Schuss Essig dazu; Eier mitkochen oder in abgekühlten Sud legen. Dasselbe funktioniert auch mit roten und gelben Zwiebelschalen, Brennnesseln oder Spinat. Zarte Muster entstehen, wenn man Kräuter oder Blüten auf die Eier legt, einen Strumpf darüber knotet und alles ziehen lässt.

Sonja Wenger