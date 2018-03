Single-Abschied im Hangover-Stil

Zum Poltern begibt man(n) sich auf Städtetrips, geflittert wird eher klassisch.

Wer sich bindet, lässt es vorher noch einmal ordentlich krachen. Poltern heißt das auf gut österreichisch. Auch Salzburgs Stadtbild prägen im Frühjahr und Sommer viele Gruppen, die den Single-Abschied des Freundes oder der Freundin feiern.

Viele zieht es zum Feiern auch in die Ferne. Denn mit den „Hangover“-Filmen brach vor einigen Jahren ein regelrechter Run auf Polterreisen aus, in manchen Lokalen in Hamburg werden die angeheiterten Gruppen gar nicht mehr eingelassen, erzählt man. Besonders beliebt unter Polterern sind die Balearen mit Mallorca und Ibiza, sowie die Städte Barcelona, Prag, Bratislava, Budapest, Hamburg und natürlich Amsterdam mit seinem Rotlichtviertel.

Im Internet locken auf Single-Abschiede spezialisierte Reiseveranstalter mit Striptease-Dinner, Limousinen-Fahrten, Bubble-Fußball, Paintball, Kartfahren, Bier-Bikes, Feuerschlucker-Workshops und ähnlichem Programm für unterhaltungswillige Männerrunden.

Während die Herren sich gern ein Saufgelage in „Hangover“-Manier geben, gehen es Mädelsrunden meist ruhiger an, weiß Christian Huemer von Kuoni Reisen. Sie bevorzugen Wellnesswochenenden in Thermen und Spa-Hotels, etwa in Italien am Gardasee.

4.500 Euro pro Person: Beim Flittern wird nicht gespart

Ist das Poltern überstanden, wird Hochzeit gefeiert. Danach geht es in die Flitterwochen, denn die sind für das Brautpaar auch heute noch ein absolutes Muss. „Die Nachfrage nach Hochzeitsreisen ist konstant hoch“, bestätigt Christian Huemer. „Viele der Kunden kommen und sagen: ,Wir wollen es richtig klischeemäßig’. Auch wenn sie normalerweise Sparer sind oder im Internet buchen. Aber bei der Hochzeitsreise soll alles passen. Da gehen sie auf Nummer sicher.“

Die klassischen Honeymoon-Ziele sind nach wie vor die beliebtesten: die Karibik und vor allem der Indische Ozean mit seinen traumhaften Stränden auf Mauritius, den Seychellen oder den Malediven, aber auch Rundreisen auf Sri Lanka würden gern gebucht. Das lässt sich das Paar etwas kosten. Für zwei Wochen muss man mit Kosten ab 2500 Euro pro Person rechnen. Die meisten würden aber Reisen um die 4500 Euro pro Person buchen, sagt Huemer.

Manche Veranstalter locken mit speziellen „Honeymoon“-Angeboten. Da bekommt etwa die Braut 50 Prozent Ermäßigung aufs Hotel. Da müsse man aber aufpassen, sagt Huemer. „Diese Angebote sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.“ Mit Frühbucherbonus und Zuckerl wie 7 Tage zum Preis von 5 kann man da sogar billiger aussteigen.

Wer nicht gern badet, wird kaum am Meer flittern. USA-Reisen sind bei diesen Honeymoonern sehr beliebt. Und auch in Europa finden sich schöne Alternativen, etwa Privatvillen in Griechenland mit Pool und Jacuzzi. Noch ein Tipp für angehende Brautpaare: Ähnlich den Hochzeitstischen bieten manche Reisebüros Flittermeilen an, die zur Hochzeit geschenkt werden können.

Von Petra Suchanek

Foto: Legendäre Polterer: Bradley Cooper, Ken Jeong, Ed Helms und Zach Galifianakis lieferten mit den „Hangover“-Filmen das Vorbild für Kurzurlaube zum Single-Abschied. Bild: SN/Warner