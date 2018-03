Eiertanz im Chiemseehof

Was wir uns von den Spitzenpolitikern zum Osterhasen wünschen. Mit persönlichen Einschätzungen und Eindrücken aus dem Wahlkampf. Widerrede oder Zuspruch erbeten.

Ist Wilfried Haslauer so gut wie seine Umfragewerte?

Eine Gemeinsamkeit zwischen Landeshauptmann und Oppositionschef? Ja, die gibt es in Salzburg. Wie Walter Steidl ist Wilfried Haslauer kein Temperamentsbolzen. Der Landeshauptmann ist ein Intellektueller, der kühl analysiert und pragmatisch entscheidet. Er hält brillante Reden, scheut das Bad in der Menge nicht, wiewohl er es nicht sucht.

Jede Form des Populismus ist Wilfried Haslauer ein Gräuel, genauso wie er negatives oder gar aggressives Verhalten verabscheut. Weshalb wir darauf wetten würden, dass Haslauer mit der FPÖ in kein Koalitionsbett steigt. Nicht einmal, wenn es ihm Sebastian Kurz ans Herz legen würde. Aber da lehnen wir uns jetzt weit aus dem Fenster.

Wir fragen uns aber immer wieder: War der Landeshauptmann in den vergangenen Jahren so gut, wie es seine ausgezeichneten Umfragewerte nahelegen? Haslauer erfand den neuen Koalitionsstil, der bei der Bevölkerung gut ankommt und mittlerweile ja selbst von Sebastian Kurz in Wien kopiert wird. Das war Haslauers klügster Schachzug. Auch die Gedenkjahre zu 200 Jahre Salzburg bei Österreich und 200 Jahre Stille Nacht taug(t)en zur Unterhaltung der Massen.

Inhaltlich punktete Haslauer mit dem Aufschwung der Wirtschaft. Um ihn hat er sich sehr bemüht, wiewohl klar ist, dass dieser kein Salzburger, sondern ein globales Phänomen ist – und auch Haslauer in den Schoss fiel.

In zentralen Fragen wie Verkehr oder Wohnen sind die Salzburger aber genervt. Da bleibt die Politik viel schuldig, was am Teflon-LH abprallt. Hier sollte sich Haslauer nicht länger aufs Glück verlassen: Die nächste Regierung muss da inhaltlich mehr liefern.

Wer, um Himmels willen, berät Astrid Rössler?

Seit die Grünen in Wien aus dem Parlament flogen, sind sie auch in Salzburg aus der Spur geraten. Tun sich schwer, eine positive Dramaturgie zu entwickeln. Wirken wankelmütig (380-kV, Nockstein). Verpatzten den Wahlkampfstart.

Aber der Reihe nach: Welche Entscheidungen der aktuellen Landesregierung sind Ihnen in Erinnerung? Wir wagen zu behaupten: Tempo 80 auf der Stadtautobahn, die Ablehnung des Europark-Ausbaus, das Verbot neuer Supermärkte auf der grünen Wiese oder neue Abgaben für jene, die Bauland horten, gehören dazu.

Was all den Maßnahmen gemeinsam ist? Sie gingen auf Astrid Rösslers Betreiben zurück. Und sie polarisieren. Stoßen auf energische Ablehnung, haben aber auch glühende Befürworter. Und letztere sind Rösslers Trumpf, auf sie muss sie setzen. Weil die Grünen ja nicht die Mehrheit wollen, sondern „nur“ mitregieren. Und da können schon 15 Prozent reichen.

Aber anstatt diese ihre Themen zu trommeln, ihre Ziele zuzuspitzen, startete Rösslers Team mit einem schrägen Plakat („Ich bin keine Politikerin“) eine sinnlose Debatte: Ist Astrid Rössler eine Politikerin? Oder einfach nur Mensch?

Politiker ist, wer gestalten will. Astrid Rössler lebt diesen Willen. Sie brennt regelrecht dafür. Und kann es auch. Weshalb es total ungeschickt war, diese ihre größte Stärke auch nur ansatzweise in Zweifel ziehen. Aber vermutlich war das nur ein besonders gefinkelter PR-Trick, den wir halt nicht durchschauen . . .

Vielleicht punkten ja die neuen Plakate: Köpfchen gegen Beton, Dörfer wachküssen. Oder küsst gar der Osterhase die Grünen in letzter Minute noch wach?

Die Roten brauchen Feuer unterm Hintern, Herr Steidl

Auch wenn der Vergleich den Salzburger SPÖ-Chef womöglich ärgern wird: In Sachen Impulsivität könnte Walter Steidl von Marlene Svazek einiges lernen. Weshalb wir den Osterhasen regelrecht anflehen: Möge der Mann einmal richtig auf den Tisch hauen. Einen Wutausbruch hinlegen. Oder einfach nur einen Witz erzählen.

Aber nein. Steidl steht für absolute Seriosität. Der Mann aus dem Pinzgau ist kompetent, sachlich, akribisch, verlässlich. Kontrolliert wie eine Maschine. Und damit eben emotionslos. Was richtig schade ist. Weil die Roten in Salzburg endlich wieder Feuer versprühen müssen. Das geht aber nur, wenn sie richtig Feuer unterm Hintern haben.

Walter Steidl muss man zugute halten: Er hat die Partei nach dem freien Fall im Finanzskandal stabilisiert. Er hat sogar die internen Machtkämpfe abgestellt. Jetzt muss er aber langsam aufpassen, dass er die Partei nicht zu Tode beruhigt. In der Oppositionsrolle, die der SPÖ nicht wirklich liegt, stellte sie richtige Fragen und erzielte mit Hartnäckigkeit auch beachtliche Erfolge. Aber sie blieb stets brav und bieder.

Vielleicht bereitet sich Walter Steidl ja schon aufs (Mit-)Regieren vor. Aber bis dahin muss noch verdammt viel passieren. Und so ein Emotionsschub könnte im Wahlkampf richtig befreiend wirken. Und nicht nur die eigenen Leut’ wachrütteln.

Was jetzt, Frau Svazek?

Die FPÖ ist ja endgültig in der Liga der Erfolgreichen angekommen. Mit HC Strache als Vizekanzler. Und der jungen Marlene Svazek, die als Spitzenkandidatin und Parteichefin in Salzburg sowie Nationalrätin und Generalsekretärin in Wien doppelt Karriere machte.

Blöd nur, dass die beiden Rollen so schwer zu vereinen sind. Zeitlich wie strategisch. Weil Svazek nicht gleichzeitig in Wien und Salzburg sein kann und so stets in Verdacht gerät, eine Aufgabe zu vernachlässigen. Dazu der inhaltliche Spagat: Während sie in der Rolle der Generalsekretärin als „Frau Attacke“ agiert, die Straches Regierungsteam gegen Angriffe schützt, soll sie in Salzburg staatstragend sein und die FPÖ selbst in die Regierung führen.

Keine Frage: Svazek kann machtvoll austeilen. In alle Richtungen. Mit Häme und Wirkung. Da ist sie richtig stark. Wer die Attacke so liebt, muss aber auch einstecken können. Souverän auf Kritik reagieren. Gelassenheit zeigen. Da sind Svazek und ihre Mannen in Salzburg noch richtig schwach. Reagieren wehleidig und aggressiv. Stempeln Kritiker sofort als Linke, Lügenpresse, Heimatverräter ab.

So wachsen Widersprüche: Da die leutselige Marlene Svazek im Wahlkampf. Dort die oppositionelle Aggressivität, die eigentlich nicht mehr passt. Jetzt, da die Blauen in Wien regieren – und in Salzburg mitregieren wollen . . .

Bleibt die Frage: Wer Heimat hochhält und in Salzburg Verantwortung tragen will, muss doch Brücken bauen, Gegensätze auflösen, Verbindendes schaffen (können) – und darf nicht Gräben vertiefen. Oder will Wien auf Ihr Talent eh nicht mehr verzichten, Frau Svazek?

Immer auf die Kleinen?

Das gilt schon ab dem Kindergarten, und bei dieser Wahl trifft es besonders zu. Weil sich der Machtkampf unter den großen Vier zuspitzt, kämpfen die Kleinparteien ums Überleben. Ungeachtet dessen wirkt Karl Schnell derzeit lebendig und angriffig wie in guten alten Zeiten. Und Hans Mayr hat nach seinem tiefen Fall vom Landesrat-Sessel rasch in die politische Arena zurückgefunden: Ein Kämpfer vor dem Herrn! Fachlich versiert. Bleibt der bunte Vogel Sepp Schellhorn. Der Nationalrat der Neos wurde geadelt durch einen Anruf von Sebastian Kurz, ob er nicht Wirtschaftsminister in Wien werden wolle. Schellhorn, der für Veränderung steht, lehnte ab. Ob er auch von Wilfried Haslauer angerufen wird?