Zu Fuß die Welt erkunden

Gehen entschleunigt, es tut Körper und Seele gut. Egal ob zuhause, auf Mallorca oder in Portugal: Wanderreisen sind „in“.

Mindestens 8000 Schritte sollte man täglich gehen, um seinem Körper Gutes zu tun, besagen Studien. Zu Fuß neue Orte und Landschaften erkunden, holt einen vom Alltagsstress richtig schön runter. Kein Wunder, dass Wanderreisen im Trend liegen. „Klassiker wie Südtirol, Mallorca, Madeira sind stark nachgefragt“, sagt Verena Sonnenberg von Eurofun Touristik. Das Unternehmen hat sich mit seiner Sparte „Eurohike“ auf individuelle Wanderreisen spezialisiert.

Die schönsten Jahreszeiten zum Wandern im Süden sind Frühling und Herbst. Da ist es angenehm warm, der Massentourismus hat noch nicht eingesetzt, weiß Sonnenberg: „Küstenwandern ist sehr beliebt. Noch ein Geheimtipp ist der Fischerweg Rota Vicentina in Portugal, er führt die Atlantikküste entlang durch kleine Fischerdörfer.“ Der Connemara Western Way in Irland, die Küsten Cornwalls und der Bretagne sind weitere schöne Wanderziele am Meer.











Wer nicht ganz so weit weg will, der kann sich Richtung Zugspitze oder zum Rheinsteig aufmachen. Die Route Meran – Dolomiten – Gardasee trifft wiederum den Trend der Fernwanderwege, wo man in kurzer Zeit möglichst viele Landschaften erleben möchte. Auch Weinwandern im Piemont ist beliebt.

Auf Wanderreise mit dem Hund: Auch das ist möglich

Wer denkt, er müsse topfit sein, um auf Wanderreisen gehen zu können, dem nimmt Sonnenberg die Bedenken: „Es gibt leichtere Wanderreisen, wo man an mehreren Tagen hintereinander bis zu vier Stunden täglich geht oder etwas anspruchsvollere mit bis zu sechs Stunden. Für Trekkingreisen sollte man aber Bergerfahrung haben.“

Wer mit Hund eine Wanderreise unternehmen will, hat es nicht leicht. Nur wenige Hotels erlauben Tiere, entsprechend groß ist die Nachfrage nach durchgeplanten Reisen, weiß Sonnenberg. „Unsere Wanderreisen sind generell so organisiert, dass man jeden Tag woanders übernachtet, um möglichst viel zu sehen. Gäste für eine Nacht, das mögen nicht alle Hotels. Mit Hund ist es noch schwieriger, aber es ist möglich.“

Auch muss man darauf achten, dass Transfer und Route für den Hund geeignet sind. Eine Fahrt am Sessellift ist für den Vierbeiner etwa nicht möglich, die Reisen sind auf die tierischen Bedürfnisse abgestimmt.

Eine Woche ab 600 Euro pro Person

Für eine Wanderwoche müsse man mit rund 600 Euro pro Person inklusive Frühstück in 3- oder 4-Sternhotels und exklusive Anreise rechnen, so Sonnenberg. Exaktes Routenmaterial mit Plänen, Einkehrtipps und Öffi-Möglichkeiten und tägliche Transfers seien inkludiert – auf der Strecke bleibe niemand.

An exotischen Zielen wartet manch originelles Erlebnis: In Albanien erfolgt der Gepäckstransfer etwa via Esel, verrät Sonnenberg. Und wer etwas kommunikativ ist, der lernt beim Wandern Land und Leute können. Es heißt nicht umsonst: Der Weg ist das Ziel.

Die Wanderreise beginnt? Worauf man achten sollte

Die Reise/Tour sollte der Kondition entsprechend gewählt werden

entsprechend gewählt werden Schon im Vorfeld die Bedürfnisse aller Mitreisenden beachten (vor allem bei Kindern und Hunden )

und ) In den Rucksack gehören: Sonnen- und Regenschutz, Kopfbedeckung (Kappe), reichlich zu trinken, Proviant, Routenbuch und Verbandspaket

gehören: Sonnen- und Regenschutz, Kopfbedeckung (Kappe), reichlich zu trinken, Proviant, Routenbuch und Verbandspaket Weiters zu empfehlen: Wanderstöcke , gute Schuhe (Wanderschuhe mit Profil, knöchelhoch)

, (Wanderschuhe mit Profil, knöchelhoch) Auf keinen Fall neue Schuhe und neue Socken anziehen (zuvor eingehen, sonst Blasenbildung!)

Von Petra Suchanek