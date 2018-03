Weil Insekten auf Heimisches fliegen

Exotik muss nicht sein: Ein Kuchler setzt auf heimische Pflanzen im Garten. Das hilft den Insekten.

Das Insektensterben ist in aller Munde, die Frage, was man dagegen tun kann, treibt auch Robert Siller um. Der Landschaftsgärtner aus Kuchl schreibt seine Doktorarbeit über Biodiversität in Privatgärten. Auch bei einer vom Naturschutzbund angestoßenen Initiative zur Schaffung naturnaher Blühflächen und Artenvielfalt engagiert er sich. „Viele Insekten, auch Wildbienen, sind Spezialisten, die bestimmte heimische Pflanzen brauchen.“

Doch unsere Gärten sind voll von Exoten. Weil diese Pflanzen, schön blühend oder immergrün, unseren ästhetischen Vorstellungen entsprechen. Gewusst wie, kann man auch mit heimischen Gewächsen schöne Gärten gestalten. „Wir arbeiten gegen die Natur, nicht mit ihr.

Unkrautjäten, Rasenmähen, ständig neue Blumen für die Beete kaufen, das schafft viel Arbeit und Kosten“, sagt Siller. Ein naturnaher Garten ist pflegeleichter, aber keine Wildnis. Es sind dort (Wild-)Blumen genauso anzutreffen wie Sträucher und Bäume, auch Nutzpflanzen wie Apfel- und Birnbaum oder Beerensträucher. Denn die Vielfalt an Pflanzen schafft Artenvielfalt.

Als niedere Aussaaten machen sich in Blumenbeeten Günsel, Brunelle und diverse Kräuter schön, als Blühsträucher der Dirndlstrauch (gelbblühend), Schlehdorn (weißblühend) oder die heimische Berberitze. Alle drei haben essbare Früchte.

Insekten fliegen auch auf Schafgarbe, Lein, Gilbweiderich und Glockenblumen, die für Blütenpracht sorgen. Wer im Winter etwas Sichtschutz in der Hecke haben will, kann zur Hainbuche greifen. Ihre Blätter welken, werden aber erst im Frühjahr abgeworfen.

Apropos welk: Der Mensch neigt dazu, zu früh Ordnung zu schaffen. Man sollte Staudenbeete erst im März abräumen. Auf den Blättern legen Schmetterlinge Eier ab, manche Wildbienen nisten in den Stängeln von Königskerze & Co. Vögel fressen die Samenstände. Den Tieren wird durch unseren Ordnungsdrang Nahrungsquelle und Nistplatz genommen.

„Wir sollten die Natur mit mehr Gelassenheit passieren lassen und uns selbst lieber einmal in die Hängematte legen“, rät Siller.

Tipp: Übersicht über Anbieter von heimischem Saatgut etc. gibt die Plattform rewisa.at

Von Petra Suchanek