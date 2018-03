Spar plant Wohnungen beim Europark

Der Handelskonzern will das Parkplatz-Areal an der Peter-Pfenninger-Straße verbauen. Mit einer Wohnsiedlung würden Spar und die Stadt auch Astrid Rösslers Nein zu mehr Geschäftsfläche im Europark aushebeln.

Spar plant am Standort seiner Konzernzentrale in Taxham ein großes Bauvorhaben. Die aktuell als Parkplatz genutzte Liegenschaft vor dem Europark an der Peter-Pfenninger-Straße soll verbaut werden.

„Große Baumasse kommt“

In der Stadt laufen bereits die Vorbereitungen für einen Wettbewerb, erklärt Baustadtrat Johann Padutsch: „Es kommt eine große Baumasse auf uns zu.“ Der heikelste Punkt dabei ist die Art der Verbauung. Spar wollte ursprünglich, wie vom SF exklusiv berichtet, einen Hotel- und Bürokomplex errichten. Nun aber gehe es „in Richtung Wohnungen“, weiß Padutsch. Dies präferiert zum einen die Raumplanung der Stadt, die mit Spar im ständigen Austausch steht. Und zum anderen brächte die Errichtung von Wohnungen vor der Haustür des Shoppingcenters einen eminenten Vorteil in einer anderen – hochstrittigen – Causa: Spar könnte die seit Jahren blockierte Verkaufsflächenausweitung bewerkstelligen.

„Bestens erschlossener Nahversorger“

Der Konzern braucht für die Umwidmung von 11.000 Quadratmetern eine Standortverordnung des Landes. Was die schwarz-grüne Koalition offiziell noch ablehnt. Das komplizierte Raumordnungsgesetz lässt jedoch einige Schlupflöcher offen: So kann die Verordnung entfallen, wenn das Einkaufszentrum in einem gewidmeten „Ortskern“ liegt. Padutschs Raumordnungsbehörde würde den Europark sofort als solchen ausweisen: „Das ist ein verkehrsmäßig bestens erschlossener Nahversorger und kein Einkaufszentrum auf der grünen Wiese.“ Das Vorhaben scheitere jedoch an einem Detail: „Laut unserem Sachverständigengutachten muss die nächstliegende Wohnbebauung weniger als 70 Meter entfernt sein. Das ist die Bolaring-Siedlung aber nicht.“ Mit einer „Europark-Wohnanlage“ wäre das Problem gelöst. Das sei auch Spar bewusst, so Padutsch.

Gretchenfrage in Taxham

Indessen setzt auch die SPÖ im Landtagswahlkampf auf die Europark-Erweiterung. Spitzenkandidat Walter Steidl: „Spar ist ein großer Arbeitgeber und Investor. Das hat jetzt auch die ÖVP verstanden, die im Vorjahr den Schwenk gemacht hat.“ VP-Klubchef Wolfgang Mayer hatte im Landtag mit unverhohlener Sympathie eine „Neubewertung“ der politischen Gretchenfrage in Taxham angekündigt. Die grüne Koalitionspartnerin Astrid Rössler sei „entsetzt daneben gesessen, als Mayer vom Flaggschiff Spar sprach und dass ein solches Unternehmen sich mehr Verlässlichkeit von der Politik verdient“, so Steidl. Die Zustimmung zur Europark-Erweiterung soll inzwischen eine Koalitionsbedingung der ÖVP sein.

Ortskern am Stadtrand?

Ressortchefin Rössler bleibt bei ihrem Nein zum Ausbau. „Ich sehe die Kriterien eines Ortskerns am allerletzten Stadtrand an der Autobahn nicht erfüllt. Es gibt dort schon beachtliche Verkaufsflächen. Eine Erweiterung muss jetzt auch in diesem Gesamtzusammenhang beurteilt werden.“ Sie werde die Dinge beurteilen, wenn die Details auf dem Tisch liegen. Europark-Geschäftsführer Marcus Wild beschränkte sich auf die Aussage, es sei „noch zu früh, um zu diesem Projekt einen Kommentar abzugeben.“

Sonja Wenger