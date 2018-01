IKT: Fachkräfte dringend gesucht

Eines der Hauptprobleme, mit denen Salzburger Unternehmen zu kämpfen haben, ist der Mangel an Fachpersonal aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT).

Nach dem Start der neuen Informatik-HTL im Pongau und der Etablierung eines FH-Studienganges „Wirtschaftsinformatik und digitale Transformation“ sollen weitere Schritte in dieser Richtung folgen, denn die Fachkräfte fehlen derzeit an allen Ecken und Enden. So ist etwa ein Ausbau der Studienplätze für Technik an der FH Salzburg geplant, und selbst in Schulen und Kindergärten versucht man, die künftigen Jobwerber rechtzeitig für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern.

Insgesamt ist die Stimmung positiv. Die Wirtschaftskammer ortet sogar deutliche Anzeichen für einen Aufschwung: „Salzburg wird, wenn nicht Unvorhergesehenes passiert, ein wirtschaftlich sehr gutes Jahr 2018 erleben“, zeigte sich WKS-Präsident Konrad Steindl zum Jahreswechsel optimistisch. Und bei der Lehrlingssituation im Bundesland spricht man gar von einer Trendwende. „Auch dank der jahrelangen Informationsarbeit der Wirtschaftskammer gab es 2017 bei den Lehranfängern einen Zuwachs von 8,5%, nach einem Plus von 3,6% im Jahr 2016“, berichtet Rudolf Eidenhammer von der Lehrlingsstelle der Salzburger Wirtschaftskammer.

Ende November 2017 standen in unserem Bundesland den 414 Lehrstellensuchenden immerhin 1.232 offene Lehrstellen gegenüber. Ein Überhang an freien Lehrplätzen besteht österreichweit sonst nur noch in Tirol und Oberösterreich.

Von Michaela Pircher