Vorkoster: Fine Dine im Beatles-Reich

Was Höhenlage mit Grießnockerl zu tun hat. Der Vorkoster war im Seekarhaus in Obertauern.

Es kann passieren, dass ein so unwichtig scheinender Umstand wie die Lage eines Restaurants direkt in die Speisekarte durchschlägt. Das Seekarhaus in Obertauern bringt es auf 1843 Meter Seehöhe. Da kocht das Wasser nicht erst bei 100 Grad sondern deutlich früher. Die Rinder-Consommé lässt sich nicht klären und Grießnockerl gehen gar nicht auf. Die muss man im Tal zubereiten – der geringere Luftdruck. Küchenchef Harald Rindler, ein gebürtiger Halleiner, hat Erfahrung mit dieser Art von Hindernissen. Er war zuvor in Hochsölden tätig, in einem Lokal auf einem Berggipfel von 3000 Metern, da griff die Physik noch extremer ein. Jedenfalls neigt man dann dazu, bestimmte Rezepte der österreichischen Küche zu meiden.

Das Seekarhaus ist ein Vier-Sterne-plus-Hotel mit internationaler Klientel. Es liegt außerhalb des Zentrums direkt an einer Piste, an schönen Tagen ist die Sonnenterrasse gut gefüllt. Wie man hört, werden dort ordentliche Speisen gereicht. Den Vorkoster interessierte ein anderes Angebot: Vier Abende die Woche, von Donnerstag bis Sonntag, lädt das Haus zum „Fine Dine“. Die Extra-Karte präsentiert das, was sich die junge Küchenbrigade einfallen ließ. „Wir probieren gern etwas aus“, sagte einer der schwarz gewandeten Köche. Auf alle Fälle müssen sie vorsichtiger würzen, denn die Höhe verstärkt die Aromen.

Wir wurden in ein elegantes Restaurant geführt, Zirben das Holz an Wänden und Decke, dazwischen ist edler Stoff gespannt. Die Gäste wissen das zu schätzen. Die Damen schwanzeln sich gern etwas auf, auch die Herren schlüpfen aus ihrer Sportbekleidung. Überall hängen Fotos von den Beatles. Die drehten hier im Jahre 1965 ihren Film „Help“ und mussten so tun, als könnten sie Skifahren. Auf den Brettln sahen die vier zum Gotterbarmen arm aus. Da halfen Doubles. Gerhard Krings wedelte im Kostüm von George Harrison elegant über die Piste.

Es gab zwei Menüs: vier Gänge um 76 Euro, sechs um 99 Euro. Es fing richtig gut an mit Belugalinsen, fein-herb unter sanftem Erdäpfel-Espuma mit einer getrockneten Hühnerhaut als knackiger Krönung. Und dann kam der Wald. Der Boden aus Pumpernickel mit Steinpilz-Aroma, darunter Topinambur-Creme und Gänseleber, umspült von Pilzfonds – eine geniale Kombination. Und das Kind im Vorkoster freute sich noch über Fliegenpilz und Halimasch in diesem Wald, glücklicherweise essbar gebastelt. Dem Seesaibling, artgerecht knusprig gebraten, lag eine ganze Schwarzwurzel zur Seite, Physalis sorgte für fruchtigen Kontrast. Der Lungauer Almochse lieferte bestes, rosig gebratenes Fleisch, das tatatata! vom Koch aus einer rauchigen Glocke mit Heu gehoben wurde. Und ja, man schmeckte den Räucherton.

Zum Dessert sah sich ein Nuss-Küchlein mit Schoko-Überzug ungewohnt umlagert: nämlich von Sellerie-Creme, Brot-Espuma und grünem Apfel. Langweilig war das nicht. Wobei auf jedem Teller noch so manch Tupfen und Sößchen flirrte, optisch und aromatisch bereichernd. Und vorher kamen noch Happen und nachher auch: ein kunterbuntes Festmahl. Das attraktiv aus der Weinkarte glasweise begleitet wurde.

Und die schwierigen Grießnockerl? Gab es nicht, es hat sie auch keiner vermisst.

Seekarkaus, Seekarstraße 32, 5562 Obertauern, Tel. 06456/20010, www.seekarhaus.at