Vaterkarenz – ein Abenteuer! Meinen zwei, die es probiert haben.

Warum gehen nicht mehr Männer in Vaterkarenz und was spielt sich da eigentlich ab? Zwei Väter aus Salzburg geben Einblick in ihr „Abenteuer“.

Männer sollten auch in Babykarenz gehen, nicht nur Frauen, heißt es immer wieder. Doch obwohl Eltern zwei Jahre in Karenz gehen können und das Kinderbetreuungsgeld in mittlerweile zahlreichen Varianten zur Verfügung steht, entscheiden sich erst wenige Männer für eine Karenz. In Österreich sind nur rund 20 Prozent der Kindergeldbezieher Männer. Dazu kommen noch einige Gutverdiener, die an das Karenzjahr ihrer Partnerin zwei Monate Vaterkarenz hängen (das bringt bei gutem Verdienst das höchste Kindergeld) und dann noch ein paar Monate aus eigener Tasche „dranhängen“.

Das „Fenster“ hat nachgefragt, warum wir in Salzburg noch weit von 50:50 entfernt sind und was Väter in Karenz erleben. Zum Gespräch geladen wurden die Salzburger Jakob Reichenberger, Studienleiter im Bildungszentrum St. Virgil und derzeit vier Monate bei Noah (2) daheim sowie SN-Außenpolitik-Redakteur Martin Stricker, der 1997 als „gefühlt Erster“ ein Jahr lang in Vaterkarenz mit Tochter Sophia gegangen ist. Im Laufe des Gesprächs wird klar: Die beiden beschönigen nichts. Zugleich schwärmen die beiden über die tiefgehende Beziehung, die eine Vaterkarenz zwischen Vater und Kind und auch zwischen Mann und Frau erzeugt.

SF: Warum sind Sie in Vaterkarenz gegangen?

Jakob Reichenberger: Ich will dabei sein. Ja, es ist oft frustrierend, wenn man dem Kind nichts recht machen kann, ich habe Erschöpfungszustände. Dann ist es wieder einfach lustig. Ich bin mit Noah viel draußen unterwegs und erlebe mit, welche Entwicklungsschritte er wieder macht.

Martin Stricker: Ich wollte meine Rolle beanspruchen und war so stolz darauf, mit unserem Kind zu sein. Um Pflichterfüllung ging es mir nie.

SF: Wie erleben Sie die Karenz? Hat Sie etwas echt überrascht?

Reichenberger: Wie unrhythmisch Kinder schlafen und wie einen das schlaucht. Heute Nacht war Noah um drei Uhr wach. Nachdem ich mich zu ihm gelegt habe, ist er wieder eingeschlafen. Ich habe das erst nach einer Weile wieder geschafft. Um sechs Uhr ist Noah aufgestanden, der Start der Morgenroutine: Wickeln, Anziehen, Frühstücken. Es ist eine Kunst zu schauen, dass der Kleine nicht vom Tisch aufspringt und sein Jogurt an der Wand verteilt! Mit Jausen- und Windelrucksack sind wir in den Zoo gefahren, um Affen anzuschauen. Davor gab es den ewigen Kampf mit Haube und Handschuhen. Er hat mit einem Brüllkonzert geendet. Zum Glück waren wir da noch allein zuhause.

Stricker (lacht): Aber sobald man unter Leuten ist, beugt man sich dem Terror des Kindes. Du bereust es gleichzeitig, weil du weißt, das Kind merkt sich das. Die nicht durchgeschlafenen Nächte haben mich damals auch fertig gemacht – das hat bei unser Tochter fünf Jahre gedauert.

SF: Was bringt eine Karenz? Abgesehen von Wickeln, Gebrülle und Schlafentzug?

Stricker: Du gehst in einer andere Welt hinein und lernst, kreativ zu sein. Plötzlich hast du dein Kind immer dabei und musst schauen, wie mache ich das jetzt, wenn das Kind im Flugzeug eine Stinkewindel hat oder es in einem Lokal keinen Wickeltisch gibt. In der Karenzzeit lernst du dein Kind richtig gut kennen. Das baut eine tiefe, dauerhafte Beziehung auf.

Reichenberger: Wenn der Mann mehrere Monate beim Kind bleibt, tut das auch der Beziehung zu seiner Frau total gut.

SF: Die Beziehung profitiert?

Reichenberger: Unbedingt. Ich weiß jetzt, wie es für meine Frau ungefähr war, als sie 20 Monate in Karenz war. Damals habe ich mich noch gewundert, wenn ich abends müde von der Arbeit heimgekommen bin und sie mich mit den Worten empfangen hat: „Nimm mir das Kind ab.“ Andererseits sieht sie jetzt, wo sie wieder als Lehrerin arbeitet, dass sie auch müde heimkommt und mir nicht gleich das Kind abnehmen will. (An Stricker gewendet:) Ist es dir auch so gegangen?

Stricker: Absolut! Es tut der Beziehung sehr gut, wenn beide Partner die Seite des anderen kennenlernen. Am Anfang meines Karenzjahres habe ich manchmal gedacht: „Ich habe die Arschkarte gezogen“. Ich habe den ganzen Tag Wäsche gewaschen, eingekauft, gekocht, mich mit dem Kind herumgeärgert. Meine Frau hat zu der Zeit gerade als Journalistin Karriere gemacht, die wollte abends Zeitung lesen und Fernsehen schauen.

Reichenberger: Vom Weltgeschehen bin ich isoliert. Zeitunglesen geht nicht, wenn die ZIB 1 läuft, bringe ich Noah ins Bett und für die ZIB 2 bin ich zu müde.

SF: Warum gehen so wenige Väter in Karenz?

Reichenberger: Bei mir war es anders, aber ein Grund kann sein, dass der Arbeitgeber nicht will.

Stricker: Niemand ist am Arbeitsplatz unersetzbar, da kann man noch viel mehr organisieren. Ich glaube, vielen Väter ist es nicht unrecht, dass es das Arbeitgeber-Argument gibt. Dann bleibt alles, wie es immer war. Viele Frauen wollen aber mehr Väterbeteiligung.

Stricker: Ja schon, aber über eines wird in der Debatte überhaupt nicht gesprochen. Es gibt auch genügend Frauen, die die Karenz lieber für sich alleine beanspruchen, weil sie ihr Kind nicht loslassen wollen. In einer Karenz wachsen Mutter und Kind ja eng zusammen und der Vater muss sich danach seinen Platz in dem Dreieck erst wieder suchen. Ist der Mann in Karenz, muss die Frau ihren Platz neu suchen.

SF: Wie entscheidend ist der Einkommensverlust?

Reichenberger: Das fällt schon ins Gewicht. Bei zwei Jahren Karenz verzichten Eltern fast auf ein ganzes Einkommen.

Stricker: Insgesamt ist jede Karenz ein Gewinn. Du lernst die Kinderwelt kennen und zu entschleunigen, weil mit Kind alles viel langsamer geht. Das tut unserer Gesellschaft gut.

Von Sabine Tschalyj