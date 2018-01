Trostpflaster für Wintermuffel

Ab jetzt wird es wieder wärmer! Auch im Jänner freut sich nicht jeder über Frost und Neuschnee.

Je länger der Winter dauert, umso mehr sehnen sich viele Menschen wieder nach Sonnenlicht und dem ersten Hauch von Frühling. Falls Sie den Winter lieben, lesen Sie jetzt am besten nicht mehr weiter, da wir hier an einem Trostpflaster für alle Wintermuffel basteln: Wenn Sie der kalten Jahreszeit schon überdrüssig sind, dürfen Sie zumindest schon ein bisschen aufatmen.

Die langjährige Temperaturkurve erreicht Mitte Jänner ihren Tiefpunkt, wir erleben also gerade die zumindest durchschnittlich kälteste Zeit des Jahres. Ganz konkret ist in der Stadt Salzburg der 13. Jänner der Tag mit den tiefsten Temperaturen im 30-jährigen Mittel.

Der Sonnenstand steigt zwar schon seit fast einem Monat wieder an, mittlerweile ist der längere Tag vor allem am Nachmittag schon deutlich spürbar. Die Sonne geht in dieser Woche eine gute halbe Stunde später unter als Mitte Dezember. Die Temperaturen hinken dem Sonnenstand aber deutlich nach.

Wie das Maximum im Sommer wird auch das Minimum im Winter erst etwa ein Monat nach der Sonnenwende erreicht. Dennoch können sich mittelfristig auch die Temperaturen dem Aufwärtstrend nicht entziehen: Jede Minute mehr Sonnenschein gibt der Erdoberfläche und der darüber liegenden Luft mehr Zeit, sich tagsüber zu erwärmen.

Die Temperaturen steigen an – zunächst ganz langsam Zehntelgrad für Zehntelgrad, erst im Februar nimmt die Erwärmung Schwung auf und wird richtig spürbar. Anfang März sind die Nachmittage im ganzen Land schon wieder um rund sechs Grad wärmer als derzeit.

Das Wetter diese Woche:

Diese Woche windig-feuchtes Nordwestwetter. Auch in den Niederungen schneit es zeitweise, oben wächst die Schneedecke weiter an.

Aktivitätstipp:

Für den Wintersport sind die Bedingungen nicht ideal, Neuschnee und Sturm lassen die Lawinengefahr ansteigen. Ersatzsportgerät könnte die Schneeschaufel sein.