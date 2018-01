Männer, traut euch. Es lohnt sich!

Vaterkarenz schlaucht, ist aber durchaus „sexy“.

Sich gerecht an der Kinderbetreuung beteiligen? Seine Partnerin beim Wiedereinstieg unterstützen, indem man in Karenz geht? Das klingt so ernst. Pflichterfüllung und Chancengleichheit sind grundlegende Argumente, aber nicht „sexy“. Vielmehr sollten Karenzväter werdenden Vätern erzählen, warum sie sich auf dieses Abenteuer einlassen sollten.

Der Gewinn, den eine Karenz bringt, wird bisher zu wenig thematisiert. Das dürfte sich ändern. Das Rollenverständnis hat sich schon gehörig geändert. „Was, in Karenz willst du gehen, du setzt noch das Kind auf die heiße Herdplatte!“ Das war die erste Reaktion eines Dienstgebers, als vor geraumer Zeit aus der Belegschaft erstmals ein Mann mitteilte, ein Jahr in Karenz gehen zu wollen. Und dennoch ließ der Chef den Mann sein Vorhaben durchziehen. Inzwischen sehen es viele frisch gebackene Väter nicht als Pflicht, sondern vielmehr als Wert, sich einige Monate um ihr Kind zu kümmern. „In meinem Umfeld denken 80 Prozent so“, schildert Jakob Reichenberger (siehe S. 2/3), der gerade müde aber glücklich die Halbzeit seiner Karenz erlebt. Klar, ein Akademiker in einer großen Bildungseinrichtung oder ein Beamter kann leichter in Karenz gehen als ein Automechaniker oder ein Elektriker in einem Kleinbetrieb. Das ist sicher ein Grund, warum von den Kindergeldbeziehern in ganz Österreich erst 20 Prozent Männer sind, wie das Familienministerium erhoben hat. Salzburg liegt dabei nicht im Spitzenfeld. Mindestens zwei Monate Kindergeld beziehen hier nur 16 Prozent Männer.

Viele Nutznießer

Wer sich eine Auszeit vom Beruf nimmt, tut seinem Kind Gutes. In der wichtigsten Entwicklungsphase bekommt es eine zweite Bezugsperson, die ihm Aufmerksamkeit und Liebe schenkt. Das stärkt ein Kind und bringt dem Vater einzigartige Momente und ein Eintauchen in eine völlig neue Welt. Wer den Job gegen den Wickeltisch tauscht, hat auch beziehungsmäßig viel davon. Während die Mutter wieder arbeitet, erfährt er, wie es für sie war, immer wieder nachts aufstehen oder Kindergebrüll aushalten zu müssen. Das bindet enger zusammen, schafft Verständnis füreinander. Im besten Fall teilen die Eltern auch die nächsten 16 Jahre Freude, Ärger und tausenderlei Aufgaben rund um den Nachwuchs.

Trauen sich Väter in Karenz zu gehen, profitiert auch die Wirtschaft. Der Arbeitnehmer kommt dankbar und reich an Erfahrung in die Arbeit zurück und arbeitet wahrscheinlich effizienter – um pünktlich zur Krabbelstube zu kommen. Und: Wenn der Dienstgeber gesehen hat, dass niemand unersetzbar ist, ebnet ein Karenzvater mit seinem Handeln vielleicht sogar dem nächsten Mann den Weg in die Kinderwelt.