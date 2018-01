600 Asylwerber in Salzburg wohnen privat, passen sich rascher an. Was FPÖ-Kickl stört.

Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ will Asylbewerber nur noch in Großquartieren unterbringen – „konzentrieren“, wie er meinte. Kickls fragwürdiger Sprachduktus (er distanzierte sich rasch von NS-Assoziationen) überdeckt das eigentliche Ziel: Man möchte einen „verfestigten Aufenthalt“ von Flüchtlingen unterbinden.

Deutsch lernen

In Salzburg leben 600 Asylwerber bei Familien oder in angemieteten Wohnungen – von aktuell 3200 Migranten in der Grundversorgung. Die meisten kämen so schneller in der Mehrheitsgesellschaft an, heißt es im Büro von Grünen-Landesrätin Martina Berthold. „Die Leute müssen in Deutsch A1-Level haben. Sie sollen nicht herumsitzen, sondern etwas Sinnvolles machen, während sie auf den Ausgang des Verfahrens warten.“ Quartiervermieter erhielten zudem doppelt so viel Geld: 680 Euro monatlich pro Flüchtling, gegenüber 365 Euro für privat Untergebrachte.

Männer-WG putzt selbst

Der 22-jährige Afghane Naser wohnt in einer Männer-WG mit zwei Landsleuten in Abtenau. In der Wohnung (450 Euro) herrsche ein strenges Regime, so der Zuwanderer: „Ich backe jeden zweiten Tag Brot, wir kochen und putzen selbst, jede Woche macht das einer. Das geht, wir sind nett miteinander.“ Nach zweijähriger Verfahrensdauer erhielt der Afghane eben den einjährigen Schutzstatus, seine Mitbewohner nicht. Keiner wolle in ein Sammellager zurück, sagt der 22-Jährige: „Dort gibt es viele Probleme, manche Leute streiten, manche putzen nicht, die machen nicht sauber. Privat ist es besser, man kann in Ruhe lernen, im Camp sind manche faul und wollen keine Sprache lernen.

„Verfestigter Aufenthalt“

Die pensionierte Lehrerin Hilde Baumgartner unterstützt die Zuwanderer, seit das Großquartier in Abtenau geschlossen wurde. Der Afghane Habib wohnt bei ihr im Haus und wartet immer noch auf die Anhörung beim Asylamt. Auch bei negativen Bescheiden helfen die zivilen Betreuer: Einen Betroffenen brachte man als Kochlehrling unter, einen als Küchenhilfe. Das schützt vor Abschiebung, ehe über die Rekurse entschieden ist. Genau diese kleinen Lebenshilfen führen zur nunmehr unerwünschten „Aufenthaltsverfestigung“.

Sonja Wenger