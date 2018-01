Hund und Mensch sprechen nicht oft dieselbe Sprache

Nicht jeder Hund, der wedelt, freut sich. Und in der Pubertät spinnen viele. (S)einen Hund zu verstehen, ist wichtig für das reibungslose Zusammenleben von Tier und Mensch.

In der Beziehung von Hund und Mensch gibt es leicht Missverständnisse. Denn Zwei- und Vierbeiner sprechen nicht dieselbe Sprache, weiß die Hundetrainerin und Tierpsychologin Daniela Faulhaber. Da läuft zum Beispiel im Park ein Hund auf einen zu, legt den Ball vor die Füße und wedelt. Man denkt, er will spielen, greift nach dem Ball – und wird gebissen.

Das heißt nicht, dass das grundsätzlich ein gefährlicher Hund ist. „Fixiert der Hund den Ball mit den Augen und ist angespannt, kann das Wedeln eine Drohgeste sein. Er will nicht spielen, sondern zeigen, dass ihm der Ball gehört“, erklärt Faulhaber. Es sei daher wichtig, auf die Muskelspannung und die Atmung zu achten. Setzt Letztere aus, steht der Hund massiv unter Anspannung. Es gilt: Finger weg!

Faulhaber, die mit ihrer Kollegin Regina Schuler in Anif die Hundeschule „Für alle Felle“ betreibt, wird gern gerufen, wenn Herrl und Frauerl nicht mehr weiterwissen. Während der Mensch über die Sprache kommuniziert, ist der Hund nasengesteuert. Er läuft auf Fremde zu, um sie zu beschnuppern.

Da manche Menschen Angst vor Hunden haben, braucht es für das friedliche Zusammenleben einen Grundgehorsam beim Tier. Das Verständnis der Hundebesitzer dafür steigt, weiß Faulhaber, viele besuchen Welpen- und Hundetrainingskurse. „Der Anspruch an den Hund ist gestiegen, er ist heute vollwertiges Familienmitglied, wird ins tägliche Leben integriert. Man nimmt ihn mit zum Sport und auf Urlaub.“

Das ist gut für das Tier, setzt es aber auch vor Herausforderungen. Manche fürchten Rolltreppen, den Lkw-Lärm, Autofahren, Einkaufszentren, das Betreten von Gitterrost. Gewusst wie, kann dem Hund mit Training die Angst genommen werden.

Missverständnisse gibt es auch gerade bei jungen Hunden. Viele landen im Alter von neun Monaten bis einem Jahr im Tierheim, weil die Besitzer denken, der Hund habe sich schlecht entwickelt. Er folgt nicht mehr, kann nicht mehr, was er gelernt hat, ist stur. Dabei ist der Hund in dieser Phase in der Pubertät und ähnlich zickig wie ein Teenager.

Anderes Beispiel: Wenn ein Welpe nach drei Wochen Training nicht stubenrein ist, könnte es daran liegen, dass er zu jung ist. Denn erst ab der 16. Woche kann er die Blase kontrollieren. Faulhaber erhält auch besorgte Anrufe, dass der Welpe aggressiv sei. „Drei Mal am Tag fünf ,narrische’ Minuten, wo der Hund überall reinbeißt und rumspringt, sind ganz normales Welpenverhalten“, beruhigt die Expertin.

Nur die Optik ist zu wenig: Viele wählen falsche Rasse

Ein häufiges Problem ist, dass die falsche Rasse gewählt wird. Nimmt sich ein Couchpotato einen Hund, der volle Auslastung braucht, wird es schwierig. Je nach Rasse haben Hunde andere Bedürfnisse, man denke an Jagd- und Hütehunde.

Schwierigkeiten gibt es oft mit Hunden, die von Tierschutzvereinen aus dem Ausland geholt werden, weiß Faulhaber. Einmal hatte sie einen Straßenhund aus Griechenland im Training, der sich trotz intensiver Beschäftigung und Liebe vonseiten der Besitzer nicht an seine Rolle in „Gefangenschaft“ gewöhnen konnte. Er entwickelte ein autoaggressives Verhalten, biss sich die Ballen wund. Die Besitzer gaben ihm letztlich in Griechenland die Freiheit wieder.

Faulhaber: „Dass soziale Prägefenster geht beim Hund etwa bis zur 16. Woche. Was er bis dahin nicht kennt oder gewöhnt ist, kann er zum Teil aufholen. Wie gut, das ist von Hund zu Hund verschieden.“ Grundsätzlich ist ein Hund lebenslang lernfähig. Leinenziehen, Jagen, Ignorieren des Zurufs kann den meisten problemlos abgewöhnt werden. „Hunde sind Opportunisten. Kommen sie nicht ans Ziel, ändern sie ihre Strategie.“ Man müsse behutsam mit ihnen umgehen. „Gerade in Welpenkursen kann man viel kaputtmachen.“

Von Petra Suchanek