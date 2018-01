Günstig in den Sommerurlaub

Jetzt Frühbucherbonus nutzen, hilft sparen. Da geht es schon um 400 Euro all inclusive eine Woche lang in die Türkei. Diese erholt sich vom Einbruch der letzten Jahre. Wohin es die Salzburger sonst noch zieht.

Bis Ende Jänner haben viele Hotels in den beliebten Reisedestinationen der Österreicher besonders günstige Angebote. Frühbucherbonus nennt sich das, manche Anbieter dehnen diesen bis März aus, dann ist damit Schluss. Wer im Sommer einen klassischen Badeurlaub ins Auge fasst, der findet teils richtige Schnäppchen. Eine Woche All-Inclusive-Urlaub in einem 4*-Hotel in der Türkei gibt es bereits ab 400 Euro pro Woche für Erwachsene, weiß Markus Groß, Filialleiter der „Reisewelt“ in der Salzburger Kaigasse.

Nachdem der Tourismus in der Türkei und in Ägypten zuletzt terrorbedingt eingebrochen war, befinden sich die beiden Länder nun wieder im Aufwind. Markus Groß: „Die Türkei kommt wieder. Mit Griechenland und Spanien kann sie bei der Beliebtheit noch nicht mithalten, aber es läuft gut an.“ Gerade wegen der günstigen Angebote ist die Türkei für viele Badeurlauber wieder attraktiv.

Griechenland und Spanien auch 2018 wieder Favoriten

Eng dürfte es heuer erneut an den Stränden Spaniens – und da vor allem auf den Balearen und Kanaren –, aber auch in Griechenland, Italien und Kroatien werden. Diese zählen nach wie vor zu den Favoriten der Salzburger. Auch jene griechischen Inseln, die aufgrund ihrer Nähe zur Türkei mit der Flüchtlingswelle zu kämpfen hatten, werden wieder gebucht. Vom Ausfall der Türkei hatte zuletzt Bulgarien profitiert. Viele einstige Türkeifans sind dorthin zum Badeurlaub ausgewichen. So konnte sich auch Bulgarien als günstiges All-Inclusive-Urlaubsland etablieren.

Camping in Kanada, Städtetrips in Nordeuropa

Bei den Fernreisen haben die Salzburger Kanada für sich entdeckt. Gerade Camper sollten sich rechtzeitig um ihren Urlaub kümmern, rät Markus Groß. Viele der Anbieter von Wohnmobilen sind für August schon ausgebucht, weiß er – vor allem jene, bei denen man das Wohnmobil in einer anderen Stadt abgeben als anmieten kann – was beim Durchqueren des Landes sehr praktisch ist.

Ganz oben auf der Wunschliste der Salzburger rangieren seit Jahren die USA und Thailand. In dem „Asien-Einsteigerland“ lässt sich der Badeurlaub gut mit Kultur verbinden. Auch Indonesien wird heuer als Sommerziel gern gebucht.

In den USA zieht es die Urlauber vor allem an die Ost- und Westküste, meistens werden Rundreisen gebucht. Die Preisspanne ist groß, je nachdem, was man machen will. Einen Flug nach New York kann man schon um 600 bis 700 Euro finden, auch ab Salzburg über Frankfurt. Man müsse bei der Preiskalkulation aber bedenken, dass Hotels und Verpflegung in den USA nicht sehr günstig seien, sagt Markus Weiß.

In Afrika bieten sich im Sommer Kenia und Tansania (mit Sansibar) an, weil man dort den Badeurlaub gut mit Safaris verbinden kann, ab Herbst sind Südafrika und immer stärker auch Namibia gern gebuchte Destinationen.

Wer der Hitze entfliehen will, der ist im Norden Europas gut aufgehoben, gerade was Städtereisen betrifft. Entsprechend haben Berlin, Hamburg aber auch die Metropolen Skandinaviens die Nase vorn. Und England und Irland sind mit London und Dublin immer eine Reise wert.

Von Petra Suchanek