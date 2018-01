Auf die „Süwie“ von Flachauwinkl

Die in den Radstädter Tauern bei der Oberen Pleißlingalm auf 1801 Meter gelegene Südwiener-Hütte des Gebirgsvereines (AV-Wien) ist bei den Skitourengehern besonders beliebt.

Es gibt ja nicht allzu viele Schutzhäuser, die im Winter offen haben und dann noch mit einer so großen Auswahl an Tourenzielen in der unmittelbaren Umgebung. Der einfache Zustieg von der Ostseite ist bei geöffneter Hütte auch immer gut präpariert.

Ausgangspunkt: B 99 – Gnadenbrücke 1272 m. Und wer mit den Schneeschuhen zur „Süwie“ heraufkommt: Rodeln gibt’s zum Ausleihen. Weit weniger frequentiert als der Normalweg von der Gnadenalm sind nachfolgende Zustiege aus Flachauwinkl.







Zustieg Hafeichtalm:

Startpunkt ist ein Tunnel unter der Tauernautobahn auf der Straße zum Talschluss Flachauwinkl (Wegweiser, 1150 m). Von hier folgt man der Almstraße (Abschneider bei den unteren Almwiesen) hinauf zur Hafeichtkapelle und zur Hafeichtalm. Dort entlang des Sommerweges (Wegweiser) im spitzen Winkel nach Südwesten und um den Spirzinger herum auf 1850 Meter Höhe; dann in eine Mulde knapp vor dem Südwiener-Sattel hinunterrutschen.

Abfahrt wie Anstieg mit kurzem Gegenanstieg (700 Höhenmeter, 2,5 Stunden). Diese Variante ist dann besonders zu empfehlen, wenn man nach einer Hüttenrast noch auf den Hausberg Spirzinger (2066 m) geht und dann nach Nordwesten (steil, nur bei sicheren Bedingungen) zu den Hafeichtalmen abfährt.

Zustieg Gasthofalm:

Am Talschluss von Flachauwinkl (1200 m) zur Gedenkkapelle für die Toten des Tauerntunnels und entlang der Almstraße zu den Unteren Pleißlingalmen (Wegweiser). Noch vor dem zweiten Wegweiser (Punkt 1549 m) nach Norden, dann auf Nordost drehend entlang der Sommermarkierung kurz steiler in die Mulde vor der Hütte. Abfahrt wie Anstieg.

Hüttenzustieg Scheibenkogel:

Die eleganteste Variante – weil mit einem kleinen Gipfel verbunden – ist jene über den Scheibenkogel (1997 m). Es geht wie oben zur Unteren Pleißlingalm, dann aber nach Punkt 1549 weiter auf der Straße bis zu einer Rechtskurve. Hier folgt man einem deutlichen Graben, der an der Südseite des Scheibenkogels nach Osten führt.

Der lichte Lärchenwald wird steil und man gelangt durch eine Engstelle in ein Becken. Aus diesem in einem Linksbogen auf den Scheibenkogel. Dann 200 Höhenmeter Abfahrt nach Norden zur Hütte.

Wissenswertes

Anforderung: Die Zustiege sind technisch einfach, kurz aber etwas steiler

(Variante Gasthofalm und Variante Scheibenkogel nicht bei instabilen Verhältnissen).

Karte: AV-Karte 45/2, „Niedere Tauern II“, 1:50.000.

Literatur: Clemens M. Hutter/Thomas Neuhold, „Skitourenatlas Salzburg – Berchtesgaden“, 2. Auflage, Verlag Pustet, Salzburg 2014.

Einkehr: Südwienerhütte +43/664/3436342

Lawinenlagebericht: www.lawine.salzburg.at