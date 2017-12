Weiße Weihnacht? Es wird spannend

Winteridylle oder Regenwetter? Welche Wetter-Geschenke es zu Weihnachten geben wird, bleibt heuer bis zum 24. Dezember spannend.

Es liegt zwar etwas Schnee, es reicht aber ein wenig Tauwetter und Regen, und das wenige Weiß ist wieder weg. Immerhin gibt es auf den Bergen genug Schnee.

Die kurze Wetterbesserung zur Wochenmitte bewirkt in den Nächten Frost, damit wird der Schnee zunächst liegen bleiben. Spannend wird die Wettersituation durch eine Luftströmung aus Nordwesten und Norden zum Wochenende hin.

Wenn feuchte Luft vom Nordatlantik nach Österreich strömt, kann es in den Nordstaulagen der Alpen ergiebig schneien, oder die kalte Luft zieht mehr östlich an uns vorbei und am Rand des Kaltluftvorstoßes bekommen wir nur ein wenig Niederschlag ab.

Wenn die Störungszonen eher im Osten vorbeiziehen, gibt es den Vorteil, dass sich das Wetter bei uns rasch bessert und es dann auf den Bergen Sonnenschein zum Skifahren gibt.

In unseren Breiten gibt es kräftige Luftströmungen, dadurch kann es einen Tag schönes Wetter und am nächsten Tag die nächste Störungszone mit Wind, Wolken und Niederschlag geben.

Zumindest zeichnet sich kein markantes Tauwetter für die Ferienzeit ab, die Luft kommt weiter von Nordwesten her. Das Wetter bleibt somit bis zum Jahreswechsel spannend.

Das Wetter diese Woche

Zur Wochenmitte wohl Sonne und kalte Nächte. Zum Wochenende wechselhaft mit Wind und Niederschlag. Zwischen Golling und Mattsee kann es regnen.

Aktivitätstipp

Es gibt genug Schnee zum Skifahren!